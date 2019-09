Mercedes dostal pokutu kvůli teplotě paliva ve voze Hamiltona

19. září | Matevos Isaakjan nahradí u českého týmu Charouz zraněného Correu. Rus jezdil dříve v GP3, formuli 3.5 a ve WEC.

18. září | Podle Wurze by se mělo znovu promyslet, co bude, ve které zatáčce. Asfaltové únikové zóny jsou podle něj dobré při brzdění z vysoké rychlosti, ale v 80 % je lepší štěrk apod. Řekl to pro Autosport.

18. září | Podle Binotta přiveze Ferrari do Singapuru několik menších dílů.

17. září | Juan Manuel Correa zůstává nadále v umělém spánku a s dýcháním mu pomáhají přístroje. Stav jeho plic se zlepšuje a jakmile to bude možné, čekají ho další operace v oblasti dolních končetin.