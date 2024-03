Mercedes musel snížit výkon motoru. Na Verstappena v jiné galaxii by ale stejně neměl

George Russell byl v boji o stupně vítězů, ale nakonec z toho bylo až páté místo. Podle Tota Wolffa musely jet oba vozy se sníženým výkonem motoru kvůli problémům s chlazením – v Bahrajnu přitom nebylo horko a v porovnání s předešlými léty dokonce spíše chladněji. Obevily se rovněž problémy s baterií.

Stejné problémy měli také u Williamsu. Týmy Aston Martin a McLaren, které také používají pohonné jednotky Mercedes, problémy nehlásily.

Wolff vyčíslil ztrátu způsobenou „opatřeními“ na 0,5 sekundy.

„Testování pro nás dopadlo dobře a výkony ve čtvrtek a v pátek byly povzbudivé,“ řekl Wolff. „Auto bylo stabilní a dobré a jezdcům se líbilo.“

„Start proběhl v pořádku, ale pak jsme bohužel museli začít chladit motor více, než jsme očekávali. Zatím nechápeme, proč k tomu došlo.“

Podle Wolffa snížení výkonu přineslo ztrátu 0,3 až 0,4 sekundy na kolo. Další desetinky pak jezdci ztráceli kvůli tomu, že museli na konci rovinek pouštět nohu z plynu dříve (lift and coast).

„Dohromady to bylo 0,5 až 0,6 sekundy, které jsme nemohli dostat z toho, na co auto mělo, a proto to nebyla velká zábava. Občas jsme nebyli o pár stupňů ale dokonce až o 10 stupňů nad tím, kde bychom měli být.“

Wolffa se zeptali, zda může Verstappen vyhrát všechny závody. „Bohužel ano. Musím uznat, že jeho výkonnostní úroveň je opravdu silná. Není v jiné lize ale v jiné galaxii.“

„Ale věřím, že skupina Ferrari, McLaren a Mercedes byla pravděpodobně na podobné úrovni. Musíme se prostě podívat sami na sebe, vypořádat se s našimi problémy, a pokud se nám podaří lépe zvládnout závodní víkend, budeme s těmi kluky závodit.“