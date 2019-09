Sebekritický Leclerc: Porucha mě neomlouvá

Charles Leclerc (19./6.)

Hrdina posledních dvou závodů a miláček tifosi do singapurského víkendu nevstoupil zrovna šťastně. V úvodním tréninku ztratil dost času kvůli poruše a ve druhém tréninku po výměně převodovky zajel až šestý čas. Monačan se ale nechce vymlouvat na výpadek v prvních jízdách.

„Ano, v prvním kole jsme měli potíže, kvůli kterým jsme přišli o několik kol, která by na téhle městské trati byla velmi cenná. Ve druhém tréninku jsem si jednoduše ve voze tolik nevěřil. Musím pro zítřek na sobě zapracovat a svou jízdu zlepšit.

Není to katastrofa, několikrát se mi už stalo, že mi to v pátek nešlo tak, jak bych si představoval. Je potřeba, abych máknul a snad to bude zítra lepší. Výpadek v prvním tréninku nepomohl, ale určitě mě to neomlouvá. Moje rychlost je můj problém, pokud ho vyřeším, zítra budu lepší.

Mercedes i Red Bull budou silné. Ale s tím jsme museli počítat. Uděláme, co budeme moci,“ slibuje Leclerc.

Sebastian Vettel (2./3.)

Vettel má o favoritovi GP Singapuru jasno – je jím tým Mercedes. Ferrari by nemuselo být úplně odepsané, ale musí zlepšit přilnavost pneumatik, která ho na okruhu Marina Bay trápí.

„Mercedes dnes byl skutečně velice silný. Sami jste navíc viděli, že to nebylo jen o rychlosti na jedno kolo. Celkově prostě byli rychlejší. Co se nás týče, myslím, že máme na to, abychom byli lepší a auto posunuli dopředu. Uvidíme.

Scházelo nám vyvážení a rozmístění přilnavosti pneumatik. Trochu mi dělá starosti předem. Při delších jízdách se pro změnu pneu zahřívají a kloužou. Naše pokusy na čas nebyly moc povedené, protože jsme se dostali do provozu. Nedá se z toho tedy moc usuzovat. Myslím si, že kdybychom vylepšili přilnavost, mohli bychom mít šanci.

Těžko říct, jak je na tom Red Bull. Nevím, jestli jejich kola byla bezchybná. Zítra je potřeba nechat si dostatek nových pneu a dostatek pokusů a budeme mít lepší obrázek. Snad to bude OK. Doufám, že zas tak moc vzadu nejsme,“ řekl Vettel.

