Mercedes letos zachránil německou grand prix. V budoucnu už ale neudělá

Mercedes letos podpořil pořádání Grand Prix Německa. Na okruhu oslavil výročí svého působení v motorsportu, i když závod se nakonec pro stříbrné moc dobře nevyvinul.

Hockenheim má opci na další rok, ale v Německu se téměř na 100 procent nepojede. Jako jediné vypadne z kalendáře. Liberty se nelíbí suma, kterou místní nabízejí. A peníze ze Stuttgartu už nedorazí.

„Loňská dohoda přišla docela spontánně,“ řekl Wolff pro Motorsport.com. „V neděli ráno jsme měli schůzku, na které byli Chase a Sean a oni se nás zeptali, zda jim můžeme pomoci překlenout propast.“

„Za půl hodiny jsme měli dohodu, aby se Grand Prix Německa odehrála. Není to však něco, v čem bychom mohli pokračovat. Je to i proto, že věřím, že bychom neměli zasahovat do byznysu Liberty a F1. Je na nich, aby rozhodli, které okruhy budou nebo nebudou.“

„Pro nás je německá GP důležitá, protože Daimler je německá společnost a v Německu je spousta rodin a přátel, ale nemůžeme zasahovat do jejich podnikání.“

„Můžeme je povzbudit, aby se podívali na německou grand prix, ale je to Chaseovo rozhodnutí, aby se rozhodli, kam jdeme.“

„Především si myslím, že je opravdu povzbudivé, že existuje velký zájem o pořádání závodů. Liberty má velký problém spíše s poptávkou než nabídkou, a to je dobré.“

Podle Wolffa je to dobré i pro týmy, protože s rostoucím počtem závodů se také zvětšuje balík, ze kterého dostávají týmy peníze.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek