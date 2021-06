Mercedes kvůli dvěma nezdařeným víkendům nechce měnit své plány pro rok 2022

Jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a Valtteri Bottas získali v posledních dvou závodech dohromady jen 7 bodů díky Hamiltonovu sedmému místu v Monaku. V Baku nebodoval ani jeden z nich.

Naopak Red Bull posbíral 62 bodů, když Max Verstappen vyhrál v Monaku. V Baku sice závod nedokončil, své první vítězství v sezóně si ale připsal jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Velké množství týmů se ale kromě vývoje letošního vozu soustředí i na přípravy na ročník 2022, kdy začnou platit nová technická pravidla.

Na oba ročníky zároveň se soustředí také u Mercedesu a podle jeho šéfa Tota Wolffa nesnáze týmu v posledních závodech neovlivní přípravy na příští sezónu.

„My jsme už upravili naše vývojové plány. Nebudeme teď kvůli dvěma opravdu špatným závodním víkendům měnit naše strategická rozhodnutí,“ řekl Wolff.

„Věděli jsme, že tyto dvě tratě jsou pro nás zřejmě nejhorší. A doufám, že mám v tomto pravdu. Uvidíme, jaké budou evropské závody. Tyto dva ale rozhodně byly pod standardy a očekáváními, které jsme si stanovili.“

Red Bull je letos ještě silnější, což potvrzuje i skutečnost, že s Mercedesem má zatím vyrovnanou bilanci vítězství 3:3.

Verstappen proto nabádá tým, aby se soustředil na letošní rok. „Myslím, že dokud máme velkou šanci vyhrát tento šampionát, neměli bychom to pustit. Samozřejmě je těžké to říct. Tento rok je trochu zrádný, ale příští rok to můžeme vyhrát. Nikdy nevíte. Když ale máme šanci letos, tak si za tím určitě půjdeme,“ řekl Verstappen.