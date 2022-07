Mercedes je zpátky ve hře, vozy však stále poskakují

Lewis Hamilton (2./2.)

Sedminásobný mistr světa je po trénincích na domácí trati spokojený s vývojem vozu. Red Bull a Ferrari prý nejsou daleko.

„Co se týče samotného komfortu při jízdě, vylepšení nehrají příliš roli. Je to hodně o přítlaku. Po závodech s nízkým přítlakem na pomalých okruzích jsme se přesunuli na středně rychlé a velmi rychlé okruhy. Zdejší trať je krásně hladká, trochu jako v Barceloně.

Silverstone je nejlepší okruh, který máme. Z jízdy tu máte husí kůži. Je to epická trať a trochu na ní musíme s vozem bojovat. Naše závodní rychlost ještě na nejlepší nestačí, ale nejsme daleko. V tomto ohledu jsme se tedy rozhodně zlepšili. Věřím, že přes noc se nám podaří auto dostat tam, kam chceme.

Poskakování je pořád problém. Není to ani tak znát na rovinkách, spíše v zatáčkách. Je to docela drsné. Nemyslím fyzicky, spíše je to náročné pro auto a pneumatiky. Máme tedy co zlepšovat, ale malé pokroky tu jsou,“ řekl Hamilton.

George Russell (bez času/8.)

Mladý Brit vnímá závodní rychlost s o něco větším optimismem. Na druhou stranu se ve srovnání s Hamiltonem více trápil s menším množstvím paliva.

„Větší množství paliva mi sedlo mnohem více. Podobné to měl i McLaren, který také používal tvrdé gumy. Ke konci jsme byli mnohem rychlejší. Když se pneu zahřály, překonávali jsme Ferrari. Ke konci se totiž jejich vozy zpomalovaly, zatímco my pořád nabírali rychlost.

Jsou tu tedy nějaké pozitivní náznaky. Zároveň je tu prostor pro zlepšení. V zatáčkách Copse, Maggots a Becketts auto hodně poskakuje, musíme zjistit, co je příčinou,“ přiznal Russell.