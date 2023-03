Mercedes je ve špatné situaci. Neví, co je vlastně špatně, tvrdí Rosberg

Mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg se vyjádřil k novému vozu Mercedesu. Podle bývalého závodníka je jeho bývalý zaměstnavatel ve velmi náročné situaci.

Mercedes, nejúspěšnější tým současné tzv. hybridní éry, která se datuje od roku 2014, nevstoupil do nové sezony tak, jak si představoval. Z Bahrajnu si totiž odvezl pouze páté a sedmé místo – navíc s velkou ztrátou na dominantní Red Bull.

Vše navíc nasvědčuje tomu, že stejně jako jeho předchůdce, ani letošní monopost Mercedesu s označením W14 nebude bez velkých změn tak rychlý, jak by si německý tým představoval.

„Je to nesmírně obtížná situace,“ okomentoval Nico Rosberg současný stav Mercedesu pro televizní stanici Sky.

„Toto Wolff řekl, že se současnou koncepcí monopostu nebudou pokračovat. To je velké prohlášení,“ uznal mistr světa z roku 2016 a zároveň poukázal na to, že změna nebude pro Mercedes snadná.

„Problém je v tom, že nemůžete jen tak nasadit nové bočnice a pak to funguje. Musí se změnit celé auto.“

Hamilton vytěžil z vozu maximum

Nico Rosberg při hodnocení vystoupení Mercedesu v Bahrajnu ocenil výkon Lewise Hamiltona, který nakonec dojel pátý – dvě příčky před jeho kolegou Georgem Russellem.

„Pozitivní je, že Lewis Hamilton vytěžil z vozu maximum. I přesto je to pro ně velmi těžký start. Byli 50 sekund za Verstappenem, který do toho nemusel dávat všechno. Jinak by ztráta byla 60 sekund, tedy jedna sekunda na kolo,“ zhodnotil Rosberg.

„Musí najít zázračnou zbraň a rychle dosáhnout velkého pokroku. Sami však nerozumí tomu, kde je problém, což je na tom to nejtěžší,“ uzavřel vítěz 23 velkých cen.