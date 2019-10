Mercedes je v Mexiku zatím až třetí nejrychlejší

Lewis Hamilton (1./5.)

„Nebyl to zrovna povedený den, ale tak to pro nás v Mexiku chodí. Nezažili jsme dnes žádné drama, je to všechno jen o pochopení pneumatik. Je těžké přesně určit, jak pneu zprovoznit v kvalifikačních nebo závodních simulacích. Navíc se mění teplota povrchu tratě. Ale to je zkrátka součást hry.

V prvním tréninku se vůz choval dost dobře, pak jsme před druhým tréninkem provedli nějaké změny, trať se ohřála a zvýšila se přilnavost. Nepovedlo se nám úplně trefit optimální nastavení. Máme určitě na víc. Zjistíme, jak se můžeme pro sobotu a neděli zlepšit,“ slibuje Hamilton.

Valtteri Bottas (5./4.)

„Nebyl to ten nejsnazší den. Trať byla hodně kluzká a hlavně v prvním tréninku jsem se potýkal se špatným vyvážením vozu. Pro druhý trénink jsme provedli několik vylepšení. I tak nám ale trochu scházela přilnavost. Ferrari i Red Bull tu vypadají velmi silně. Můžeme se ale hodně zlepšit.

Měkčí směs na zdejším asfaltu hodně trpí. Loni to ale bylo horší, letos jsem na nich mohl odjet alespoň pár kol. Tvrdá směs, kterou jsem nasadil na konci, nicméně byla dost dobrá a konzistentní. Díky tomu můžeme v neděli vidět spoustu různých zajímavých strategií,“ předpovídá Bottas.

Foto: Getty Images / Mark Thompson