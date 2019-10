Mercedes je stále naštvaný na Ferrari kvůli Japonsku. Hamiltona mohly trosky těžce zranit

Leclerc po nehodě zůstával s poškozeným předním křídlem na trati. Jak ukazuje přepis komunikace, u Ferrari nastal menší komunikační chaos. Leclerc nevěděl, že z jeho křídla odpadávají úlomky a myslel si, že ho chce tým povolat do boxů jen kvůli běžnému poškození předního křídla. On sám měl ale pocit, že je vše v pořádku a vůz se dá řídit. Později ale musel v zatáčce 130R držet levé zpětné zrcátko, takže až tak v pořádku jeho vůz nebyl.

Podle Auto Motor und Sport jsou u Mercedesu stále na Ferrari naštvaní. Ve druhém kole se totiž ulomila část křídla a zasáhla vůz Hamiltona. Trosky narazily do pravého zpětného zrcátka, které odletělo. Situace ale mohla být podle Mercedesu vážnější. Pokud by Hamilton instinktivně s vozem neuhnul, narazily by trosky zřejmě do jeho hlavy.

Incident mohl dopadnout minimálně podobně, jako v případě Felipeho Massy v kvalifikaci na Grand Prix Maďarska před deseti lety. Brazilce tehdy zasáhla pružina o hmotnosti 800 gramů. Na Hamiltonovu hlavu mířila levá bočnice předního křídla, která může mít hmotnost až 1,8 kg. Bočnice není vyrobena jen z lehkých uhlíkových vláken. Obsahuje také kov – například titanové šrouby pro připevnění bočnice ke křídlu.

„Ta část mohla Lewise zasáhnout do hlavy,“ říká manažer Mercedesu Ron Meadows.

Nadšení nebyli ani u McLarenu. Menší úlomky se dostaly do pravého předního brzdového potrubí Norrisova vozu. Jeho brzdy se začaly přehřívat, a tak musel do boxů.

U Mercedesu by prý jezdce povolali s poškozeným křídlem do boxů okamžitě. Leclerc a Ferrari prý na setrvání na trati nemohli vydělat. Do řádné zastávky by křídlo nevydrželo a Leclerc ztrácel asi 0,5 s na kolo.

Ve druhém kole zajel například Vettel čas 1:34.549. Leclercovo kolo mělo hodnotu 1:35.314.

Mercedes nepotěšil ani trest, který Leclerc po závodě dostal. Za to, že zůstal na trati, dostal 10 sekund. Ferrari navíc odjelo s pokutou.

„Příliš málo na to, co se mohlo stát,“ řekl Meadows. Kromě těchto 10 sekund dostal Leclerc ještě 5 sekund za kolizi s Verstappenem. Přišel tak o jednu pozici, kterou ale nyní získal zase zpět po diskvalifikaci Ricciarda.

Foto: Getty Images / Mark Thompson