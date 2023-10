Mercedes je prý o krok blíže čelu

Černé šípy do Texasu přivezly vylepšení podlahy, které podle všeho zafungovalo.

Lewis Hamilton (3. v tréninku/3. v kvalifikaci)

Třetí místo v tréninku, stejná pozice v kvalifikaci. Odstup 139 tisícin za Leclercem na pole position vypadá slibně. Bude to ale stačit na boj o vítězství?

„Bohužel jsme dnes nebyli úplně na prvním místě, ale zítra to zkusíme znovu. Věřím, že v sobotu budeme znovu bojovat o první pozici. Udělám pro to vše a s místními diváky je vše možné.

Okruh je prostě neuvěřitelný. Patří rozhodně k mým oblíbeným. Je také hrbolatý a pro jezdce zrádný. Každý sektor představuje velkou výzvu.

Musím taky poděkovat všem v továrně. Hodně pracovali na vylepšení vozu a dnes jsme udělali další krok k postupu ke špici,“ řekl Hamilton.

George Russell (6. v tréninku/5. v kvalifikaci)

Mladší z dvojice Mercedesu se zatím s novinkami na voze sžívá pomaleji.

„Vylepšení na autě jsou určitě znát. Byl to ale zvláštní pátek. Hodně náročný. Neměl jsem rychlost, ale nedovedu vysvětlit, proč tomu tak bylo. S pátým místem jsem ale spokojený, chvílemi to totiž vypadalo, že se ani nedostanu do Q3. Moje poslední kolo bylo slušné, ale v první zatáčce jsem se dopustil chyby, která mě nejspíš stála jedno místo na roštu.

Do zítřka můžeme vstoupit pozitivně naladěni. Mimo Kataru se nám sobotní sprinty docela daří. Budu se snažit zapracovat na pozitivech a z vylepšení vytěžit maximum,“ prohlásil Russell.