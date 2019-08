Mercedes je před námi, ale možná to bude těsné, odhaduje Verstappen

Gasly zajel svůj čas na měkkých pneumatikách. Verstappen i Hamilton měli tvrdší pneumatiky. Jezdec Red Bullu je zatím spokojený.

„Myslím, že pro nás je hlavní věc, že ​​jsme byli v prvním i druhém tréninku silní,“ řekl Pierre Gasly.

„Byli jsme silní na suchu i na mokru. Zatím jsem s autem po několika kolech, které jsme odjeli, spokojený.“

„Myslím, že Mercedes byl v obou trénincích velmi rychlý. U Ferrari si nemyslím, že ukázali své skutečné tempo. Víme, že v kvalifikaci budou tam.“

„Zítra to podle mě bude docela těsné, ale pokud budou podmínky stejné jako dnes, tak o tom nemá smysl přemýšlet.“

Podle Verstappena tým zkoušel pár věcí. S vozem nebyl v prvním tréninku tak spokojeným jako jeho týmový kolega. Dvakrát navíc skončil v hodinách.

„Myslím, že je důležité tyto věci vyzkoušet. Ve druhém tréninku to už bylo dobré. Můj vůz měl opět dobré vyvážení, takže to vypadá, že jsme konkurenceschopní. Stále očekávám, že Mercedes bude trochu před námi. Bude to zajímavý den. Samozřejmě je těžké to říct, ale myslím, že je to docela těsné.“

Foto: Getty Images / Lars Baron