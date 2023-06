Mercedes je podle Hamiltona až třetí nejrychlejší

Lewis Hamilton má za to, že Ferrari je teď nad síly Mercedesu. Po kvalifikaci příliš neskrýval své zklamání.

Lewis Hamilton (4. v tréninku / 5. v kvalifikaci)

Sedminásobný mistr světa se po pátečních kvalifikačních jízdách dvakrát neradoval. Jeho Mercedes předčil nejen Verstappen, ale také Ferrari a dokonce Lando Norris z McLarenu.

„Byla to velmi obtížná kvalifikace. Našemu vozu tenhle okruh vůbec nesedí. Také v minulosti nám to tu příliš nejelo, což se projevilo i na současném autě. Ale nějak jsme to přežili. Není to zrovna pole position, ale beru to a zkusím s tím nějak pracovat.

Myslím, že jsme rychlostně zhruba třetí nejrychlejší – Red Bull a Ferrari mají navrch. Snažíme se ale hlavně soustředit sami na sebe,“ přiznal Hamilton.

George Russell (9. v tréninku / 11. v kvalifikaci)

Pro Russella kvalifikace skončila už po druhé části, do první desítky se neprobojoval. O svůj nejlepší čas přišel kvůli přejetí bílých čas v poslední zatáčce.

„Prostě jsem dnes nebyl dost rychlý. Už od prvních kol v tréninku jsem se ve voze necítil dvakrát dobře. Když vás čeká víkend se sprintem, je to obzvlášť obtížné. Není dost času učinit nějaké změny. Uvidíme, co před sobotou dokážeme vylepšit.

Jedenácté místo není zrovna ideální výchozí pozice, ale letos už jsme pár dobrých výsledků získali i z horších startovních míst. Degradace pneumatik v tréninku nevypadala moc dobře. Vypadá to na dvě zastávky v boxech.

Musíme hlavně pochopit, co se děje. Trápíme se, hlavně v sobotu,“ prohlásil Russell.