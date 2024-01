Mercedes: Hamilton má stále velkou touhu vítězit

Lewis Hamilton má na svém kontě rekordních 103 výher ve velkých cenách. Jakožto sedminásobný mistr světa je zkrátka zvyklý vyhrávat. Na 104. triumf však pilot Mercedesu čeká již od GP Saúdské Arábie, tedy více než dva roky.

Německý tým nicméně tvrdí, že ani na poměry Hamiltona velmi dlouhé čekání na další vítězství neznamená, že by Brit ztrácel motivaci.

„Myslím, že byste na startovním roštu jen těžko hledali jezdce, který by neměl motivaci. Obecně platí, že čím úspěšnější jezdci jsou, tím více se té nutkavé potřebě vítězit nemohou zbavit,“ uvedl technický šéf Mercedesu James Allison, kterého cituje Autosport.

„V Lewisově případě je to prostě základní součást jeho osobnosti, takže o jeho motivaci vrátit se k vítězství není pochyb. Jestli se mu to podaří, bude záležet na technice, kterou mu poskytneme. On potřebné schopnosti vždycky měl,“ je přesvědčen zkušený britský inženýr, který si zároveň uvědomuje, že přes zimu nemohou jezdci vývoji vozu příliš pomoci.

„Úkolem závodníků v zimě je z velké části pečovat o svou fyzickou kondici a zajistit, že budou psychicky připraveni. Není to část roku, kdy by mohli mít jinou než pozorovatelskou roli v tom, co děláme,“ dodal Allison s tím, že se role pilotů přirozeně změní v okamžiku, kdy se s novými vozy začne testovat na dráze.