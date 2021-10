Mercedes hájí nasazení šestého motoru Bottasovi

„Do konce sezóny balancujeme mezi výkonem a spolehlivostí,“ řekl šéf stratégů Mercedesu James Vowles.

„Jedno nedokončení závodu, ať už kvůli závadě šasi nebo pohonné jednotky, by mělo pro šampionát katastrofální následky, a proto to do konce roku řídíme co nejlépe.“

„V případě Valtteriho to znamenalo vzít si ještě jeden ICE, abychom si byli jisti, že máme absolutně nejlepší kompromis. Pokud jde o to, zda to zlepšilo jeho výkon, ano, o něco málo, ale jde spíše o rovnováhu ve zbytku sezóny než o jeden závod.“

„Tato změna, jakkoli byla během Velké ceny Austinu bolestivá, se skutečně vyplatí v několika následujících závodech.“

Zatím není jasné, zda nový motor nasadí také Lewis Hamilton. Pokud by tak učinil, tak by v případě nasazení pouhého spalovacího motoru (ICE) dostal penalizaci už jen pěti míst.