Mercedes FIA nepotvrdil, že Hamilton pojede bez šperků

FIA od Velké ceny Miami vyžaduje, aby týmy vyplnily formulář, ve kterém garantují, že jezdci mají vhodné spodní prádlo a nemají ve voze šperky – hodinky, piercing, náušnice apod.

V zápisu technického delegáta o technických přejímkách je uvedeno, že „Tým Mercedes-AMG Petronas Formule 1 nepotvrdil pro svého jezdce Lewise Hamiltona v předloženém sebekontrolním listu, že splňuje požadavek nenošení žádných šperků ve formě piercingu nebo kovových řetízků na krku nebo hodinek.“

Hamilton dorazil na tiskovou konferenci dokonce se třemi hodinkami na rukou. Také potvrdil, že kontaktoval prezidenta FIA.

„Jsem ochoten podepsat výjimku, abych z nich sejmul odpovědnost, pokud to bude nutné,“ řekl Hamilton. „Je to o individualitě a o tom, kým jste. Dnes ráno jsem se snažil dovolat Muhammadovi a myslím, že byl extrémně zaneprázdněný, ale poslal jsem mu zprávu. Chtěl jsem ho uklidnit a řekl jsem mu: ‚Chci být spojencem. Nechci se s vámi kvůli tomu hádat‘.“

„V minulosti to nikdy nebyl problém z hlediska bezpečnosti. Pokud mi zabrání jet, máme náhradního jezdce. Je tu spousta věcí, které se dají dělat.“

„Mám pocit, že je to skoro krok zpátky. Když se zamyslíte nad kroky, které jako sport děláme, a nad důležitějšími otázkami a kauzami, na které se musíme zaměřit a opravdu je prosazovat. Myslím, že jsme jako sport udělali velký pokrok.“

„Podívejte, jsme tady v Miami. Je to drobnost – jsem ve sportu 16 let, nosím šperky 16 let. V autě mám na sobě vždy jen náušnice a kroužek v nose, který si ani nemůžu sundat, takže mi připadá zbytečné, abychom se dostávali do takového sporu.“