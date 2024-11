Mercedes dál vládne. V pátek kraloval Hamilton, v sobotu Russell

Russell tím navázal na rychlost ve volných trénincích, když Mercedes vyhrál všechny tři tréninky. V prvních dvou byl na čele Lewis Hamilton a ve třetím zajel nejrychleji Russell.

„Je neuvěřitelné být zpět na pole position. Celý víkend jsme velmi rychlí,“ řekl Russell, který startoval z pole position už v Kanadě a v domácím závodě na Silverstonu.

„Před posledním pokusem v Q3 jsem věděl, že to bude kolo, které se bude počítat a že nezáleží na tom, co se stalo do té doby. V prvním pokusu jsem měl drobný incident. Museli jsme vyměnit přední křídlo. Byl tam moment, kdy jsem si myslel, že nedokončíme kvalifikaci.

„Musíme se důkladně podívat na to, proč jsme tento víkend tak rychlí, protože je to skutečně překvapivé.“

Hamiltonovi třetí část kvalifikace nevyšla

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který byl nejrychlejší v obou čtvrtečních trénincích, v kvalifikaci doplatil na traťové limity.

Sportovní komisaři ve třetí části kvalifikace smazali jeho čas kvůli překročení limitů trati ve 12. zatáčce. Britovi se nepovedl ani druhý pokus a zůstal desátý.

„Je to tak, jak to je. Zatím to byl dobrý víkend, takže zítra udělám maximum. Gratuluji Georgovi. Podmínky jsou skvělé,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1. „Jsem opravdu docela vzadu, takže uvidím, co z této pozice dokážu. Opotřebení pneumatik bude klíčové, vloni to byl událostmi nabitý závod.“