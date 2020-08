Mercedes dal Racing Pointu model i celé auto, říká Kolles

Racing Point okopíroval loňský Mercedes. Po protestu Renaultu se FIA zaměřila na brzdové kanálky a protože Racing Point nepostupoval v souladu se sportovními pravidly, dostal pokutu a byly mu odečteny body. Věc ale zamíří k odvolacímu soudu, takže výsledek se může změnit.

Colin Kolles pracoval u týmu, když se ještě jmenoval Jordan, respektive Midland. Později působil u Caterhamu a HRT. V rozhovoru pro německý Sport 1 uvedl, že kopírováni vozu W10 neproběhlo na základě fotografií.

„Z fotografií nemůžete okopírovat auto,“ řekl Kolles. „Nejde jen o brzdové kanálky. Jde o celý koncept auta. Nebylo to pouze okopírováno z fotografií.

Neměli jen díly, měli také určité údaje. A měli, jak mi to bylo řečeno, 60 % model auta pro aerodynamický tunel a ukázkové auto (v plné velikosti) jako šablonu, ze které byly součásti naskenovány a poté převedeny do CADu. Jinak by tento koncept nemohl fungovat.“

Wolff nedávno koupil drobný podíl v Astonu Martin, kde vlastní velký balík akcií také Lawrence Stroll. V příštím roce se z Racing Pointu stane Aston Martin.

„Kdybych byl ve skupině Mercedes, ptal bych se sám sebe, proč je šéf týmu Mercedes vždy na dovolené na Strollově lodi nebo v Gstaadu,“ řekl Kolles.

„Myslím, že mají velmi, velmi těsné spojení. Je to můj osobní názor. Ale to není jen můj názor – ostatní lidé mají také tento názor.“

Toto Wolff v sobotu odmítl, že by Racing Point při kopírování jejich auta šel nad rámec fotografií. Podle Wolffa je to „naprostý nesmysl“.

Oba měli kdysi spor

Je dobré připomenout, že v roce 2013 se objevila informace, podle které „někdo z paddocku“ nahrál Wolffa, jak mluví velmi negativně o Rossu Brawnovi, Nikim Laudovi a tehdejším šéfovi Daimleru. Dotyčným měl být právě Kolles, který měl následně Wolffa vydírat, že nahrávku uveřejní, pokud mu nezaplatí určitou částku. Spor byl následně údajně urovnán po zásahu Bernieho Ecclestona.

Binotto je inženýr a ne šéf týmu

Koller promluvil také o dalších tématech a to včetně situace u Ferrari. „Binotto je dobrý inženýr. Ale inženýr není šéfem týmu. Z mého pohledu nemůže být také šéfem týmu.“

Kolles řekl, že Binottovo řízení lidí je jeho největší slabinou. „Binotta znám osobně. Je to člověk, který je formován čísly a ne pocity. Tito inženýři nerozumí psychologické stránce.“

Podle Kollese se to pak projevuje i v zacházení s Vettelem. „Problém je, jak byl vyhozen. V médiích bylo řečeno, že Vettel hazardoval s velkým platem, ale to se nikdy nestalo. Zavolali mu a uvedli COVID-19 jako výmluvu.“

„Rozchod oznámili příliš brzy. Úplně jim to zničilo sezónu.“

„Problémy však začaly před několika lety, kdy Sebastian mohl vyhrát mistrovství světa, ale nedostal plnou podporu týmu. Když se tým chce stát mistrem světa, musí mít jednoho jezdce číslo 1. A to měl být Vettel. Jezdci jsou velmi citliví, když mají pocit, že nedostávají plnou podporu.“