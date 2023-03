Mercedes chystá novou koncepci vozu. Vítězství Wolff očekává až později v sezóně

Odhady po testech byly tentokrát poměrně přesné – minimálně, pokud jde o čelo startovního pole. Na prvním místě je Red Bull, druhé je Ferrari a o třetí místo bojují Aston Martin a Mercedes. Ale je také dobré říci, že máme za sebou teprve první kvalifikaci velmi dlouhé sezóny.

George Russell skončil v první letošní kvalifikaci na šestém místě se ztrátou 0,632 sekundy na Maxe Verstappena. Lewis Hamilton skončil hned za ním.

Zatím to nevypadá, že by se Mercedes mohl vrátit stabilně do boje o vítězství hned v úvodu sezóny.

„Nemyslím si, že tento balíček bude nakonec konkurenceschopný,“ řekl Toto Wolff o voze, který vyniká zeštíhlenými bočnicemi.

„Přes zimu jsme do toho dali maximum a teď se musíme jen přeskupit, sednout si s inženýry, kteří nejsou absolutně dogmatičtí, neexistují žádné nedotknutelné věci, a rozhodnout se, jakým vývojovým směrem chceme pokračovat, abychom byli konkurenceschopní a vyhrávali závody.“

„Loni jsme to špatně pochopili, mysleli jsme si, že to napravíme tím, že se budeme držet této koncepce auta, a ono to nevyšlo. Musíme se zkrátka zaměřit na to, co podle nás může být správný směr – co nám chybí, a proto jsou data z tohoto víkendu velmi důležitá. Jsem si jistý, že v této sezóně můžeme vyhrávat závody, ale ve skutečnosti je to střednědobý a dlouhodobý horizont, na který se musíme dívat.“

„Dali jsme do toho všechno a přichází chvíle, kdy se vytahují stopky. A ukázalo se, že to prostě nestačí. Nemáme dostatečný přítlak a musíme najít řešení, jak to napravit.“

Technický ředitel Mike Elliott v pátek řekl, že změny se již připravují. Mercedes chystá odlišné bočnice.

„Chystáme jinou karoserii, nebude stejná jako u ostatních a nebude stejná jako ta, kterou máme teď,“ potvrdil Elliott.

Mercedes v Bahrajnu porazil Fernando Alonso, který má ve svém voze motor Mercedes.

„Za půl roku získali dvě sekundy a jejich auto je z poloviny naše – od motoru přes převodovku a zadní zavěšení až po stejný aerodynamický tunel,“ řekl Wolff.

„Je tu spousta paralel a my prostě musíme uznat, že odvedli vynikající práci.“