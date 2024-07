Mercedes chystá další vylepšení. Vyhraje do letní přestávky další závody?

F1 po volném víkendu čekají do letní přestávky ještě dva závody – Maďarsko je pro Hamiltona další úspěšnou tratí. Vyhrál tam osmkrát. Pak přijde belgické Spa, kde je možné, že Verstappen nasadí nové komponenty a klesne na startovním roštu.

Kromě toho Mercedes chystá další novinky. „Výkonnostně toho bude ještě více,“ řekl Wolff v Silverstone po vítězném závodě. „Do Budapešti a Spa přivezeme novinky.“

„Nesmíme se nechat unést, minulý týden jsme vyhráli, když jsme těžili z toho, že kolidovali, ale dnes máme poctivé vítězství. Měli jsme skutečné tempo, mohli jste vidět George a Lewise ve vedení... téměř za všech podmínek jsme byli tam.“

„Před pěti závody jsme nebyli ani uchazeči o stupně vítězů, což vypadalo na třetí rok špatné výkonnosti, a pak to klaplo. Najednou všechno, co nedávalo smysl, dávalo smysl. A výsledky vývoje jsou zase jako za starých časů. Nacházíme výkon, dáváme ho na auto a to se promítá do času na kolo.“

„Poslední dva roky tomu tak nebylo. Nemohli jsme dát jezdcům auto, které by jim umožnilo jít si pro vítězství. A to, že Lewis znovu vyhrál Velkou cenu Británie ve svém posledním závodě za Mercedes tady, je skoro jako malá pohádka. Lépe jsme to napsat nemohli.“

Podle Wolffa je zřejmé, že Mercedes je zpět v boji o nejvyšší příčky. Podle něj to bylo vidět už v Rakousku – ne na šťastném vítězství, ale na ztrátě na Red Bull a McLaren.

„Byly to téměř dvě desetiny na kolo, trochu víc. To je nejblíže za dlouhou dobu na trati, kterou jsme v minulosti neměli tolik rádi. Trochu nám to naznačilo, že by to mohlo být mnohem lepší. Upřímně řečeno, nemysleli jsme si, že to bude Silverstone, protože s větším množstvím věcí, které jsme na auto dávali, jsme čekali spíše Budapešť nebo Spa. Ale souhlasím s Georgem, že to, co děláme, je v tuto chvíli správné.“