Mercedes chtěl přetáhnout Neweyho. Marko si do stříbrných šípů ironicky rýpnul

Red Bull převzal otěže od Mercedesu a dominuje. Mercedes i Ferrari se to snaží změnit mimo jiné také přetahováním zaměstnanců rudých býků. Bylo ve hře i největší jméno?

Red Bull to nepotvrdil oficiálně, protože smlouvy nekomentuje, ale Adrian Newey prodloužil v Milton Keynes smlouvu. Helmut Marko to před pár dny potvrdil s tím, že věří, že slavný konstruktér zůstane až do důchodu.

Podle webu f1-insider.com chtěl Mercedes využít blížícího se konce smlouvy a získat Neweyho pro sebe.

Neweyho měla kontaktovat bývalá zaměstnankyně Red Bullu, která je nyní jednou z osobních asistentek Tota Wolffa.

„Vypadá to, že pan Wolff přece jen nemá takovou důvěru, že se jeho vlastní lidé dokážou vypořádat s problémy s jejich autem,“ komentoval situaci Helmut Marko.

Mercedes není jediný, kdo chce v Milton Keynes „lovit“. Sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies končí a má namířeno do AlphaTauri, kde nahradí Franze Tosta. Nebude to ale hned, protože má smlouvu. Ferrari bylo údajně připravené se s Red Bullem dohodnout, že Miekiese pustí dříve výměnou za tři vysoce postavené inženýry Red Bullu. Podobné dohody nejsou až tak výjimečné.

Jedním z jmen měla být pravá ruka Neweyho Pierre Waché. Vypadá to však, že ani Ferrari neuspělo.

Nedávno se také spekulovalo, že by do Maranella mohl přejít šéf aerodynamiků Red Bullu Enrico Balbo. Nabídku měl však odmítnout.

„Všichni chceme, aby Ferrari bylo konkurenceschopné,“ řekl Marko. „Ale takhle to nefunguje. Nejsme na arabském trhu. Nehledě na to, že Waché vůbec nechce odejít. Na podmínky nepřistoupíme.“

Přestože je Marko nekompromisní, podle některých zdrojů by dohoda přece jen mohla být nakonec uzavřena. Jen nepůjde o přestup některé z klíčových osob Red Bullu, ale o níže postavené inženýry.