Mercedes chtěl nahradit nemocného Hamiltona Oconem, Brit ale v Německu získal pole position

Hamilton se už před posledním tréninkem necítil dobře. V kvalifikaci, ve které potkaly oba vozy Ferrari technické potíže, si však dojel pro pole position.

„Dnes ráno jsem se necítil dobře, trochu mě bolelo v krku. Připravili jsme se proto jen pro případ, kdy bych nebyl schopen odjet program. Odjel jsem trénink a byli jsme připraveni posadit do vozu druhého pilota, to byl ten nejhorší možný scénář. Ale pokračoval jsem, je to dobré,“ řekl Hamilton, který do závodu vyrazí na střední směsi pneumatik.

„Tým odvedl skvělou práci v načasování. Jak jste viděli, obě ferrari vypadla. Kvůli tomu byl souboj na konci trochu jiný. Každopádně si myslím, že jsem měl velmi dobrou rychlost. Možná by to bylo mezi mnou a (pilotem Ferrari Charlesem) Leclercem těsné, kdo ví. Po celý víkend byli velmi rychlí. Já byl ale spokojen s koly, která jsem zajel. Zejména od Q2 dále.“

Pro nedělní závod předpověď počasí hlásí 60- až 80procentní možnost deště. Právě počasí Hamilton považuje za největší hrozbu.

„I dnes se tady mluvilo o možném dešti, a zítra by měl být potenciálně větší. Nedíval jsem se na data z dlouhých jízd, takže nevím, jak silní jsou na dlouhých jízdách. Není to ale nejjednodušší trať na předjíždění. Záleží na teplotách. Když bude jako včera, bude to náročný závod zřejmě s více zastávkami,“ říká Brit.

„Ale když bude jako dnes, kdy teploty ke konci ještě rostly, bude to opravdu výzva,“ dodává.

Bottas je ze třetího místa zklamaný

Mercedesu, který na Hockenheimu oslavuje 125. výročí, překazil šanci obsadit v kvalifikaci kompletně první řadu Max Verstappen z Red Bullu. Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas na něj ztratil jen šestnáct tisícin sekundy, které jej dělily od startu z první řady.

Fin nicméně věří, že Ferrari bylo o tomto víkendu nejsilnějším týmem.

„Jsou tu extrémně rychlí. Před kvalifikací jsme věděli, že bude skutečně těžké je porazit. Nevím, co nakonec měli za problémy, my ale máme pro zítra samozřejmě dobrou pozici,“ řekl Bottas.

„Jsem (z třetího místa) trochu zklamaný. Nenašel jsem stejnou důvěru jako jsem měl ve třetím tréninku, hlavně na brzdách. Jen jsem se trápil, musím zkontrolovat, že je všechno v pořádku.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson