Mercedes chce o zákazníka méně

Mercedes v současné době dodává své pohonné jednotky největšímu počtu týmů – McLarenu, Astonu Martin a Williamsu.

„Prodej motorů už bohužel není atraktivní a zajímavý, protože FIA stanovila určitý limit, který můžete svým zákazníkům účtovat, aby ochránila menší týmy,“ řekl Toto Wolff pro The Financial Times.

„Raději bych jich měl šest (vozů) a posunul vývoj dál a pak vyrobil o dva motory méně, protože potřebujete vyrobit o dva motory méně... plus dva náhradní pro každý tým. V ideálním světě bych možná viděl nás plus dva, takže vlastně o trochu méně.“

Wolff neuvedl časový horizont, ve kterém by chtěl počet zákazníků snížit, ale lze očekávat, že by se tak stalo spíše až od roku 2026, kdy do F1 přijdou nové pohonné jednotky – společně s nimi také zřejmě Porsche a Audi. Zatímco první značka nejspíše spojí síly s Red Bullem, Audi by mohlo spolupracovat s některým ze stávajících zákazníků Mercedesu.