Mercedes čeká náročný víkend, Hamiltona zbrzdila podlaha

Lewis Hamilton (7./11.)

Hungaroring podle všeho letošnímu vozu Mercedesu příliš nesedí. Zatímco ve Francii auta W13 příjemně překvapila, v Maďarsku se zatím do rytmu dostávají jen velmi pozvolna.

„S autem jsem se dnes dost pral. Je šílené, jak se naše forma trať od trati výrazně mění. Snažili jsme se najít způsob, jak vůz rozjet. Zatím nás moc neposlouchá, je takový rozevlátý. Byl to náročný den.

Z nějakého důvodu na této trati nefunguje tak, jak by měl. Věřím ale, že jakmile problémy odstraníme, bude naše ztráta podobná jako v minulém závodě, tedy kolem vteřiny.

Na konci jsem přišel o čas kvůli poškození podlahy. Ztratil jsem tím velkou část přítlaku. Závodní simulace pak nedávaly příliš smysl. Čeká nás obtížný víkend, ale dáme do toho všechno,“ slibuje Hamilton.

George Russell (5./8.)

Rovněž Hamiltonův mladší kolega měl v trénincích plné ruce práce. V obou ho trápily teploty pohonné jednotky.

„Bylo to trochu zvláštní. Navíc očekáváme výrazné změny v počasí, zítra v kvalifikaci by mělo pršet a také v neděli to bude úplně jiné než dnes. Zkoušeli jsme na autě všechno možné, byl z toho takový menší testovací den.

Mohli jsme se pokusit vše vyladit na dnešní podmínky, ale to by nám ve zbytku víkendu nebylo k ničemu. Ačkoliv to tedy dneska nebylo jednoduché, považuju to za produktivní den,“ řekl Russell.