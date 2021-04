Mercedes by mohl své problémy rychle vyřešit a ve středu pole je to těsné, myslí si Budkowski

„Vpředu je jasně Red Bull a Mercedes není příliš daleko,“ řekl Budkowski. „Myslím si, že jsou v tuto chvíli pozadu, ale jsem zvědavý, kde budou za dva, tři závody, protože si myslím, že jsou velkým, velmi dobře strukturovaným a velmi kompetentním týmem. Mají jasně určené problémy, které musí odstranit.“

Zatímco první dva týmy jsou jasné, za nimi jsou podle všeho rozdíly malé.

„Máte tady McLaren, který je silný, AlphaTauri je silné, Ferrari bylo silné, o něco silnější, než jsme je očekávali. A pak jsme tu my, Aston Martin...“

„Myslím, že tato skupina s McLarenem, Ferrari, AlphaTauri, námi, Astonem Martin, a ani Alfa Romeo nebyla daleko, je velmi vyrovnaná. Je to tak, že mezi šestým a šestnáctým místem je to těsné. Bude se to měnit okruh od okruhu a v závislosti na podmínkách.“

„Našim cílem je být spíše v přední než v zadní části této skupiny. V tuto chvíli jsme někde uprostřed a chybí nám několik desetin, abychom se dostali dopředu.“

„V dalším závodě to však může být jiné. Bude zajímavé to sledovat, protože lidé budou vyvíjet svá auta, ale v této sezóně kvůli pravidlům pro rok 2022 ne až tak dlouho. Bude to zajímavé.“