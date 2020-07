Mercedes bude vyvíjet DAS i nadále

Zákaz systému DAS od příští sezóny je hlavním důvodem, proč ho nejspíše neuvidíme u žádného dalšího týmu.

Stále s jistotou nevíme, co přesně DAS dělá, i když se předpokládá, že zahřívá pneumatiky před kvalifikačním kolem. Možná se tak podílí na velkém náskoku, který má dnes Mercedes v kvalifikaci.

„Pro nás je to stále velmi nový systém,“ vysvětlil technický ředitel Mercedesu James Allison pro Autosport.

„Přesně jak, kde a kdy z toho dostaneme největší příležitost, je do jisté míry pro nás cesta objevování. Není to uzavřená kniha a doufáme, že pokud se v nadcházejících závodech dokážeme rychle učit, tak z něj dostaneme ještě více.“

Podle Wolffa ale úspěch Mercedesu není o jedné věci. „Je to spousta bodů, které se spojují,“ řekl Wolff. „Je to investice do správného zdroje. Je to množství inovací, které jsme schopni získat z našeho výzkumu a vývoje.“

Podle Wolffa je to hodně o lidech. „V průběhu let jsme viděli, že přišla nová generace, převzala povinnosti a odpovědnost a zvýšila výkonnost týmu.“

„Mluvíme nejen o inženýrské stránce, ale o každé jednotlivé oblasti. Je to marketing, komunikace, sociální média, sponzorství a to je důvod, proč je tým úspěšnější. Přesto se nesmíme nechat unést myšlenkou, že jsme nejlepší, protože pak začnete rychle ztrácet.“

Problémy v horkém počasí?

James Allison také uvedl, že tým se stále obává závodění při vyšších teplotách, které jsme v prvních třech závodech neviděli.

„Tepleji bylo zatím jen v prvním závodě sezóny,“ řekl Allison pro Motorsport.com. „Šlo také o závod, ve kterém jsme nebyli úplně přesvědčiví.“

„Chtěli bychom tedy zjistit, jak rychlí můžeme být, když je trať horká a zda můžeme i nadále ukázat ten typ managementu pneumatik a tempo, které jsme naštěstí mohli ukázat na začátku sezóny.“