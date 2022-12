Mercedes bude v příštím roce bojovat o titul, předpokládá Leclerc

Podle Charlese Leclerca lze očekávat, že se Mercedes v roce 2023 vrátí do hry o titul. Monačan si myslí, že nový vůz německé stáje bude velmi rychlý.

Poprvé od počátku éry hybridních motorů v roce 2014 neoslavil tým vítězství v Poháru konstruktérů. A co víc – dlouho se zdálo, že německá stáj letos nezíská ani jedno vítězství. K tomu však ale díky triumfu George Russella v Brazílii nedošlo.

Zlepšená forma Mercedesu ve finální fázi sezony, v níž málem stříbrné šípy v hodnocení v hodnocení týmů přesprintovaly Ferrari, jasně ukázala, že se s organizací z Wokingu bude muset v roce 2023 opět počítat.

Moc dobře si toho je vědom i Charles Leclerc, pilot Ferrari a letošní vicemistr světa.

„Myslím, že Mercedes bude opět v boji,“ citoval Autosport Leclerca, který letos vyhrál tři závody a devětkrát startoval z pole postion.

„A nějaký další tým? Zatím jsem neviděl žádné náznaky toho, že by se k první trojce přidal další tým. Mercedes ale určitě bude v příštím roce vpředu s velmi silným autem. Viděli jsme přece, jak moc se letos zlepšili od prvního do posledního závodu.“

Pochopili, co bylo špatně

Představitelé Mercedesu v posledních týdnech často mluví o tom, že ve Wokingu již identifikovali, co bylo příčinou jejich letošního trápení. Z vyjádření Leclerca je patrné, že to vidí stejně.

„Myslím, že pochopili, co udělali špatně, což je obvykle znamení toho, že to půjde lépe. Doufejme tedy, že to v příštím roce bude boj tří týmů,“ prohlásil si Leclerc.

Zato forma Ferrari měla v ročníku 2022 většinou sestupnou tendenci. Přesto Monačan věří, že se v Maranellu dokáží poučit z problémů, které měli a že vše půjde od začátku správným směrem.

„Jsem o tom přesvědčen, protože na simulátoru odvádíme poměrně hodně práce. V uplynulém roce jsme pracovali velmi tvrdě, abychom se pokusili pochopit, jaké jsou slabiny našeho vozu s cílem mít lepší monopost pro nadcházející sezonu,“ dodal závodník Ferrari.