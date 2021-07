Mercedes bude moci svůj aerodynamický tunel využívat více než Red Bull. A co ostatní?

Používání CFD (počítačové simulace) i aerodynamických tunelů je už nějaký ten pátek omezeno. Od letošního roku se situace znovu změnila.

Používání obou nástrojů je závislé na aktuální formě týmu. Pravidla stanovují referenci. Tým pak může využít určité procento dané reference. Pro první polovinu roku jsou procenta stanovena na základě pořadí v Poháru konstruktérů v předešlé sezóně. Pro druhou polovinu roku (tedy od 1. července) pak podle pořadí k 30. červnu.

Aktuální pozice v PK a změna oproti loňskému roku

P Tým Rozdíl (pozice) 1 Red Bull 1 2 Mercedes -1 3 McLaren - 4 Ferrari 2 5 AlphaTauri 2 6 Aston Martin -2 7 Alpine -2 8 Alfa Romeo - 9 Williams 1 10 Haas -1

V roce 2021 jsou rozdíly ještě relativně malé, protože týmy čeká vývoj zcela nových vozů. Od roku 2022 se rozdíly zvýší.

U aerodynamického tunelu definují omezení tři parametry. Pokud začne vítr foukat rychlostí nad 5 m/s, je to jedno spuštění tunelu, po překročení 15 m/s začne běžet čas foukání (trochu volněji překládáme). Jakmile rychlost větru snížíte, čas foukání sice neběží, ale stále vám běží čas obsazení tunelu.

Aby to bylo složitější, počítá to FIA v periodách, které mají 8 týdnů.

Pro rok 2021 byly stanoveny reference (a náš přepočet na týdenní hodnoty):

Počet spuštění tunelu: 320 (40 týdně)

Čas foukání: 80 hodin (10 týdně)

Čas obsazení: 400 hodin (50 týdně)

Vývoj v aerodynamickém tunelu do konce roku

% říká, kolik procent referenční hodnoty může tým využít.

ST je počet spuštění tunelu za týden.

F (hod) je počet foukání v hodinách za týden.

P Tým % ST F (hod) 1 Red Bull 90,0 36 9,00 2 Mercedes 92,5 37 9,25 3 McLaren 95,0 38 9,50 4 Ferrari 97,5 39 9,75 5 AlphaTauri 100,0 40 10,00 6 Aston Martin 102,5 41 10,25 7 Alpine 105,0 42 10,50 8 Alfa Romeo 107,5 43 10,75 9 Williams 110,0 44 11,00 10 Haas 112,5 45 11,25

Nejvíce si ve srovnání s první polovinou roku polepšily Aston Martin a Alpine, které se oproti konci loňské sezóny pohoršily o dvě pozice, což znamená 30 minut více času na foukání v aerodynamickém tunelu týdně.

O stejný čas naopak přijdou AlphaTauri a Ferrari. Stáj z Maranella ale paradoxně vydělala na propadáku ve Francii. Pokud by na Paul Ricardu zajeli trochu slušnější výsledek, byli by nyní před McLarenem na třetím místě (v GP Štýrska získali o 4 body více). Kvůli tomu by ale přišli za celý rok o zhruba 26 spuštění aerodynamického tunelu a asi 6,5 hodin foukání.

Red Bull i nadále vyvíjí vůz. Mercedes tvrdí, že nikoliv. Vzhledem k tomu, že Red Bull aktuálně vede šampionát, bude moci do konce roku využívat aerodynamický tunel a CFD o něco méně než Mercedes.