Mercedes absolvoval druhé testování monopostu pro formuli E

Testování opět probíhalo na okruhu v italském Varanu, kde se kromě Stoffela Vandoorna poprvé posadil za volant také Gary Paffett. Britský bývalý pilot DTM musel vynechat dubnový shakedown kvůli termínové kolizi se závodem Intercontinental GT Challenge na okruhu Laguna Seca.

Právě Vandoorne a Paffett, v současnosti týmoví kolegové u stáje HWA, jsou největšími favority na zisk závodních sedaček u Mercedesu pro příští sezónu. HWA působí v sezóně 2018/2019 ve formuli E jako „předskokan“ Mercedesu, u kterého by v elektrickém šampionátu mohl do budoucna zastávat nějakou roli i Edoardo Mortara, současný jezdec týmu Venturi, který se v dubnu zúčastnil úvodního testování nového monopostu Mercedesu.

Vandoorne i Paffett měli ve Varanu k dispozici půl dne testů, oba piloti dohromady absolvovali 218 kol.

„Bylo skvělé posadit se zpět za volant vozu značky Mercedes,“ řekl po testování Paffett, který se „stříbrnými šípy“ strávil patnáct sezón v DTM, kde se v roce 2018 stal šampionem.

„Je to pochopitelně naprosto odlišné od jakéhokoliv jiného Mercedesu, který jsem v minulosti řídil. Byl to ale fantastický test.“

„Myslím si, že profesionalita a schopnosti inženýrského týmu jsou opravdu výjimečné. Nepochybně máme před sebou ještě spoustu práce, dojmy z testování jsou ale velmi pozitivní,“ pochválil Paffett tovární Mercedes.

„Najeli jsme mnoho kilometrů a auto bylo velmi spolehlivé. Bylo to dobrých pár dní a já se už nemohu dočkat, až se vrátím zpět do kokpitu,“ řekl již zkušený osmatřicetiletý Brit, který v minulosti také testoval pro tým McLaren ve formuli 1.

Přínosně strávený čas ve Varanu si pochvaloval také Stoffel Vandoorne, podle kterého se severoitalský okruh na půl cesty mezi Janovem a Boloňou dobře hodí pro vývoj nového vozu.

„Strávili jsme ve Varanu dva velmi dobré dny, které jsme využili pro testování. Je to dobrá trať pro vývoj naší pohonné jednotky, od shakedownu už jsem se tady párkrát svezl.“

„Tohle všechno je součástí naší dlouhé cesty. Před námi ještě stále leží mnoho práce, čehož si je každý dobře vědom.“

„Řekl bych ale, že naše první dojmy jsou velmi dobré. Základní věci jsou v pořádku a zdá se, že vše zatím funguje. To je to, na čem teď záleží. Byl to pozitivní start.“

Podle slov Iana Jamese, řídícího manažera týmu Mercedesu pro formuli E, dokončila německá stáj testy ve Varanu druhou část příprav na vstup do příští sezóny, která by měla odstartovat na konci listopadu v Rijádu.

„Ve Varanu jsme úspěšně vyzkoušeli naši novou pohonnou jednotku v různých režimech, stále ale vidíme, kolik práce leží před námi. Před prvním závodem v Rijádu toho musíme ještě hodně stihnout,“ řekl James pro motorsport.com.

Foto: Sebastian Kawka, Daimler AG