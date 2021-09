Mercedes a Red Bull svádí boj o Albona u Williamsu. Binotto se postavil na stranu Red Bullu

Po dnešku už víme s jistou, že u Williamsu bude volná sedačka. George Russell odchází do Mercedesu.

Do týmu by rád nastoupil Alexander Albon. S tím však nesouhlasí Toto Wolff.

„(...) je ale obtížné mít stoprocentního jezdce Red Bullu v autě s pohonnou jednotkou Mercedes. Budu s ním rád spolupracovat, pokud ho uvolní ze smlouvy s Red Bullem,“ řekl Wolff.

„Je to trochu neobvyklé,“ řekl Horner o možnosti, že by výrobce, jako je Mercedes, dokázal řídit zákaznický tým, pokud jde o výběr jezdce.

„Očividně je tam obrovský vliv, ale jsem si jistý, že si Williams vybírá jezdce, které chce ve svém autě a že nemají žádná omezení.“

Christian Horner věří, že Albona může dostat do týmu i bez toho, aby ukončil spolupráci s Red Bullem.

„Vedli jsme velmi produktivní diskuse s Williamsem a Alfou a očekávám, že se situace snad vyřeší příští týden nebo tak nějak.“

„Samozřejmě chceme příští rok vidět Alexe závodit. Myslím, že jsme blízko k nalezení řešení. Doufejme, že se Alex příští rok vrátí na startovní rošt a v zákulisí děláme vše pro to, aby k tomu došlo.“

Binotto se zastal Red Bullu

„Věřím, že cokoli se děje mezi týmem a jezdcem, by mělo být mezi týmem a jezdcem a my jako výrobci bychom to neměli ovlivňovat," řekl Mattia Binotto.

„Podle mě by to bylo špatně. Pokud jezdec dostal příležitost jet, měl by prostě dostat příležitost jet, ať už přichází odkudkoli, a pokud mu tým rád poskytne místo, musí mu ho poskytnout. To je vše.“