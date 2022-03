Mercedes a Red Bull jsou před námi, říká Norris

„Mercedes v testech nikdy nevypadá příliš dobře – to platí, až se dostanou na první závod,“ řekl Norris pro Autosport.

„Pokud budou dobří v testech, znamená to, že budou pravděpodobně v prvním závodě neuvěřitelní,“ vtipkoval jezdec McLarenu. „Myslím si, že každý pracuje na svých vlastních programech, každý má jiné množství paliva a jiné režimy výkonu a podobně.“

Mercedes ale i další týmy přivezou do Bahrajnu velké množství nových dílů. Pokud by rozložení sil po prvních testech bylo skutečné, v prvních závodech to může vypadat opět jinak.

„Vidíme, že jsme ve slušné pozici, ale Mercedes a Ferrari vypadaly od prvního dne velmi dobře. Pokaždé byly nahoře, pokud jde o výsledky, jejich tempo na delší vzdálenost vypadá dobře.“

„Ferrari vypadá velmi silně, ale Mercedes a Red Bull jsou tu s námi a řekl bych, že v tuto chvíli trochu více vpředu.“