Menší týmy by mohly zachránit zákaznické vozy, říká Horner

Pandemie koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, už zapříčinila zrušení nebo odložení prvních devíti závodů letošní sezóny formule 1. Všem deseti týmům tato situace způsobuje finanční problémy, ty některé týmy řeší například snížením mezd svých jezdců a dalších zaměstnanců.

I přesto by podle šéfa McLarenu Zaka Browna mohla být krize osudná až pro čtyři týmy. Vedení F1 již učinilo první kroky, kdy již nyní týmy musely zavřít své továrny. Zavedení nových technických pravidel bylo o rok odloženo a v roce 2021 se pojede se současnými monoposty.

Podle Hornera je možné zajít ještě dále. V příštích dvou letech by podle něj přední týmy mohly těm menším dodávat celé zákaznické vozy.

„Pokud to se snížením nákladů, obzvlášť pro menší týmy, myslíme opravdu vážně, byl bych zcela pro dodávání celých zákaznických vozů v příštích dvou letech,“ řekl Horner pro The Guardian.

„Menší týmy by nepotřebovaly nic vyvíjet ani vyrábět. Fungovaly by jako závodní týmy a enormně by se jim snížily náklady. I tak se všechny týmy za pomoci moderních 3D fotografických technologií snaží kopírovat ostatní,“ argumentuje.

„Časy se mění, posouváme se. F1 před lety měla zákaznické vozy. Mohli jste si koupit auto od Marche nebo Ferrari a šli jste závodit. Pokud jde o záchranu malých týmů a zlepšení jejich konkurenceschopnosti, bylo by velmi obtížné argumentovat proti tomu, aby malý tým měl zákaznické auto.“

Horner také věří, že jelikož jde o krizi způsobenou koronavirem, připojil by se k záchraně menších týmů také majitel F1, společnost Liberty Media.

„Může to být obrovská rána a v tom okamžiku se musí rozhodnout promotér. Je to jejich byznys, musí rozhodnout, jak udrží tyto týmy při životě. Potřebují je totiž, aby se mohlo závodit. Kluci z Liberty by udělali, co mohou, aby zajistili, že příští rok bude na roštu 10 týmů.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson