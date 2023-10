Menší, kratší a možná i bez minimální hmotnosti. Jak budou vypadat vozy v roce 2026?

V roce 2026 přijdou do formule 1 nové pohonné jednotky a také nové vozy. Jedním z cílů je zmenšit hmotnost vozu. Dojít by ale mohlo také ke zrušení minimální hmotnosti.

V uplynulých deseti letech prošla formule 1 zásadními změnami. V roce 2014 přišly hybridní pohonné jednotky. V roce 2021 nová finanční pravidla s rozpočtovými stropy a vloni pak nové vozy, které do hry vrátily „přízemní efekt“.

K dalším velkým změnám dojde v roce 2026. A budou možná ještě větší. Ve stejnou chvíli přijdou jak nové pohonné jednotky, tak také nové vozy.

Jak budou vypadat pohonné jednotky už víme. Výrobci na nich už pracují. Pohánět je bude stoprocentně udržitelné palivo. Podíl elektrické energie se téměř ztrojnásobí. Místo 120 kW elektrické enegie bude k dispozici 350 kW. Na druhou stranu se bude moci baterie spolehnout jen na MGU-K. Složitý a drahý MGU-H bude zrušen.

Na výrobě elektrické energie se bude podílet také palivo. Podle odhadů na to padne zhruba třetina ze 100 kg paliva.

Nové vozy

O nových vozech toho zatím víme jen málo. Objevují se jen občasné náznaky nebo spekulace. Víme, že cílem by mělo být snížení hmotnosti vozu, která v posledních letech neustále roste – jednak kvůli hybridním pohonným jednotkám, ale také kvůli větším pneumatikám a stále lepším bezpečnostním prvkům – jen svatozář, která ale už několikrát sehrála důležitou roli, přidala 7 kilogramů.

Kromě toho má být vůz také menší. Auto Motor und Sport uveřejnil další údaje. Převodovka má mít 6 místo 8 stupňů. Šířka vozu se má zmenšit z 200 na 190 centimetrů, rozvor kol z 360 na 340 cm. Technický ředitel Formule 1 Pat Symonds by dokonce rád šel až na 330 centimetrů, ale narazil na odpor týmů.

Vozy tak budou mít menší objem a plochu, což se dotkne také křídel. Podle odhadů se přítlak sníží o 40 %. Na rovinkách by mohla pomoci aktivní aerodynamika. Celkově by vozy neměly být výrazně pomalejší. Dobrou zprávou je, že sledování jiného vozu by mělo být jednodušší, ale to jsme už slyšeli tolikrát, že bude lepší si počkat na realitu.

F1 možná připraví i překvapení. Inženýři plánují menší koncepční změnu, kterou jsme měli vidět už vloni, ale nakonec z toho sešlo. Symonds ale nechce prozradit, o co jde.

Bez minimální hmotnosti?

Pokud bychom vzali nové pohonné jednotky a umístili je do současných vozů, tak by jejich minimální hmotnost vzrostla ze 798 kg na 821 kg. Jednotlivé části pohonné jednotky totiž budou mít stanovenou svou vlastní minimální hmotnost:

Spalovací motor: 130 kg

Baterie: 35 kg

MGU-K: 16 kg

Turbo: 12 kg

Celkově jde o 193 kg, což je o 23 kg více než v současnosti a to dnes mají vozy pod krytem ještě MGU-H, který bude zrušen.

Jedním z hlavních důvodů pro zavedení minimálních hmotností jsou náklady. Pokud chcete ve F1 ušetřit na hmotnosti, vyžaduje to dodatečné náklady na vývoj a zejména na drahé materiály.

FIA nedávno oznámila, že chce snížit celkovou hmotnost vozů o 50 kilogramů. Technický ředitel Formule 1 Pat Symonds považuje toto číslo za velmi optimistické, ale vidí dobrou šanci na snížení hmotnosti v prvním kroku alespoň o 20 kilogramů.

Podle AMuS se také diskutuje o možném zrušení minimální hmotnosti. V první řadě by se to týkalo minimální hmotnosti celého vozu. Před pár lety by to byl špatný nápad právě kvůli tomu, co píšeme výše. Dnes ale vypuštění džina z lahve nehrozí. Máme tady přísné nárazové testy, restriktivní technická pravidla a především rozpočtový strop. Nikdo tak nemůže utrácet obrovské peníze na to, aby ušetřil pár kilogramů.

Týmy by se ale mohly rozhodnout, zda věnují peníze na snížení hmotnosti, nebo raději na vývoj aerodynamiky. V prvním případě máte jistotu, že snížíte čas na kolo. Pro každý okruh lze spočítat, kolik setin sekundy stojí každý kilogram hmotnosti. V případě vývoje aerodynamiky taková jistota není.

Dobrým příkladem je Alfa Romeo. Letos má nejhorší vůz. Na začátku loňské sezóny ale měla velmi dobrou formu. Nebylo to ani tak kvůli tomu, že tamní inženýři dobře přečetli pravidla, ale protože postavili nejlehčí vůz, který byl okolo nebo pod minimální hmotností (týmy pak hmotnost dorovnávají závažím, což zlepšuje vyvážení).

Pokud dojde ke zrušení minimální hmotnosti vozu, mohlo by se totéž stát u komponent pohonné jednotky. Také tam už totiž výrobci pracují s rozpočtovým stropem.