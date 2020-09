Mění pravidla, aby byly závody vzrušující, dodal Hamilton po penalizaci

Lewis Hamilton po závodě v souvislosti s udělenou penalizací uvedl, že se ho snaží zastavit. Poté svá slova upřesnil.

„Nemyslím si, že je to nutně něco proti mně,“ řekl Hamilton. „Kdykoliv je nějaký tým vpředu, většina soupeřů to pravděpodobně podrobněji prozkoumá. Všechno, co máme v autě, se kontroluje dvakrát nebo třikrát.“

„Mění pravidla, jako jsou pravidla ohledně motoru, spousta věcí, o kterých předpokládám, že stojí v cestě, aby udrželi závody vzrušující.“

„Nevím, jestli pravidla, pokud jde o to, co se stalo dnes, s tím mají něco společného, ale cítím to tak.“

„Je to jako jet do kopce, ale je to v pořádku. Už jsem čelil některým nepříjemnostem. Musíme zůstat soustředění, neustále bojovat a snažit se dělat lepší práci a zůstat ve střehu.“