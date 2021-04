Méně závodů, více testů pro mladíky a tajné hlasování o pravidlech, navrhuje Brown

Zak Brown na webu McLarenu uveřejnil poměrně dlouhý článek o tom, jak si představuje budoucnost královny motorsportu.

Spousta věcí v článku není nová. Brown píše o složitém období kvůli pandemii koronaviru. McLaren si vloni bral půjčku, prodává své sídlo apod.

„Byly provedeny změny, které nám pomohly překonat toto obtížné období. V našem sportu byly sníženy náklady a vyjednány kompromisy, což vedlo k rozumným regulačním rozhodnutím, která pomohla deseti týmům napříč startovním polem. Prosadili jsme a uvítali krok, který odložil platnost nových pravidel do roku 2022 a snížil rozpočtový strop na 135 milionů dolarů v roce 2023 z původně navrhovaných 175 milionů dolarů.“

„Reformy za posledních 12 měsíců jsou však jen začátek. Musíme pokračovat v prosazování změn pro budoucí prosperitu našeho sportu.“

Brown následně píše o nutnosti dosažení uhlíkové neutrality. Monoposty jsou sice nejviditelnější, ale podle Browna to není hlavní problém „Realita je taková, že z 256 551 tun uhlíku, které F1 vyprodukovala jako sport v roce 2018, bylo pouze 0,7 % ze samotných závodních automobilů. Výzva pro F1 se neliší od ostatních globálních sportovních nebo logistických společností.“

F1 chce omezit plastové láhve a jednorázové příbory, chce zavádět uhlíkově neutrální palivo apod. Některé věci už realizovány byly.

„McLaren se stal prvním týmem formule 1, který používá kompozity z přírodních vláken. Ve spolupráci se specialistou na lehké konstrukce jsme vyvinuli závodní sedačku z přírodních vláken, která má stejnou pevnost a tuhost, ale se 75 % nižší stopou CO₂ než její protějšek z uhlíkových vláken.“

Pokud chcete o těchto sedačkách vědět více, doporučujeme dřívější článek, který shrnuje letošní změny pravidel.

McLaren chce také větší zastoupení žen a menšin. Podle Browna například ženy tvoří jen 12 % zaměstnanců McLarenu.

Méně závodů

Brown zopakoval svá dřívější slova. Chce méně závodů. „Intenzita harmonogramu 25 závodů, jehož cílem je přidat více míst po celém světě, klade na cestující personál náročné fyzické a psychické nároky. Lepším způsobem, jak závodit na 25 trzích, by bylo mít sezonu F1, která má například 20 závodů, z nichž 15 by byly pevné každoroční události a zbývajících pět bylo sdíleno mezi různými místy na základě každoroční rotace.“

Brown také navrhuje absolvování předsezónních testů na více okruzích, které by se střídaly. Inspirací našel v letošních testech. „Zhuštěný čas na trati z nich učinil životaschopný produkt pro televizi a zatímco pandemie Covid-19 zabránila divákům v účasti, byl to dokonalý plán toho, jak by mělo testování v budoucnu vypadat. Pevně věřím, že by to měly být propagované akce se silnou přítomností fanoušků a interakcí.“

„Musíme mít také více příležitostí k testování po celou sezónu, abychom pomohli mladým jezdcům. Moderní vozy formule 1 jsou extrémně složité a bez účasti v reálném světě je pro začínající závodníky velmi obtížné vyzkoušet si nekompromisnost aut F1.“

Tajné hlasování

Podle nové Concordské dohody má Komise F1 celkem 30 členů (hlasů): 10 za FIA, 10 za F1, 10 za týmy. Změny pravidel pro aktuální sezónu vyžaduje 28 z 30 hlasů. Podle Browna mohou být menší týmy pod tlakem od těch velkých, které jim dodávají pohonné jednotky a další díly.

„Vyskytly se dokonce případy, kdy přidružený tým, aby uspokojil svého většího partnera, hlasoval pro něco, co šlo evidentně proti němu. To není sport. Neklade to fanoušky na první místo. Je to situace, kterou je třeba řešit, a proto vyzýváme k okamžitému provedení tajného hlasování na všech zasedáních Komise F1.“