Měli vyvěsit červenou vlajku, říká Horner. Není to v pravidlech, oponuje Wolff. Změní se to?

Velká cena Itálie se dojela pod safety carem. Byla to chyba a jak ji řešit v budoucnu?

Velká cena Itálie 2022 se dojela za safety carem. Na trati byl odstavený vůz Daniela Ricciarda. Procedury zkomplikovaly tři věci: maršálům se nedařilo zařadit neutrál, vůz zastavil na špatně přístupném místě (například k odtlačení) a safety car si místo na Verstappena počkal na Russella, takže trvalo, než se pole sjelo.

Situace trochu oživila kontroverze okolo Grand Prix Abú Dhabí 2022, protože Michael Masi tehdy argumentoval, že týmy vždy tlačily na to, aby se závody nedojížděly pod safety carem.

Nyní je téma opět na stole. Jen desetkrát v historii byl závod dojet pod safety carem. Je tedy otázkou, zda je to tak palčivý problém.

Závody dojeté pod safety carem Grand Prix Kandy 1999 Grand Prix Austrálie 2009 Grand Prix Itálie 2009 Grand Prix Monaka 2010 Grand Prix Brazílie 2012 Grand Prix Kanady 2014 Grand Prix Číny 2015 Grand Prix Bahrajnu 2019 Grand Prix Bahrajnu 2020 Grand Prix Itálie 2022

Někteří navrhli, že by se závod mohl o pár kol prodloužit, jak je tomu ve formuli E. Jezdcům by však v takovém případě nezbylo palivo – za safety carem ho sice trochu ušetří, ale to zřejmě nebude stačit ani na jedno kolo v plném závodním režimu. V pravidlech by muselo být definováno, že v nádrži musí mít jezdec například rezervu na 3, 4 kola nad rámec závodní vzdálenosti. To však bude znamenat další navýšení hmotnosti.

Další možnost je jednoduší. Dát do pravidel, že pokud má safety car vyjet v době, kdy do konce závodu bude zbývat například méně než 5 kol, budou vyvěšeny červené vlajky. Následovat pak může start z pevných pozic nebo letmý start.

Prezident FIA už před závodem svolal jednání se šéfy týmů o různých tématech a je skoro jisté, že se bude řešit i tato záležitost.

„Myslím, že vždy je něco, co se můžeme naučit,“ řekl Christian Horner pro Motorsport.com. „Je to ale v rozporu s principy toho, o čem jsme diskutovali – že není dobré dokončit závody pod safety carem. Když věděli, že to nedokážou rozjet, měli vyvěsit červenou vlajkou a udělat restart. Ale to se evidentně nestalo.“

Toto Wolff tento postup nevyloučil, ale podle něj dnes nemá oporu v pravidlech.

„Jsem opravdu rád, že máme ředitele závodu a jeho kolegy, kteří uplatňují předpisy pod tlakem médií, fanoušků a všech, aby porušili pravidla,“ řekl Wolff. „Abú Dhabí alespoň dodalo FIA větší sebedůvěru v uplatňování pravidel.“

Na dotaz Motorsport.com, zda ředitelství závodu mohlo vyvěsit červenou vlajkou, aby bylo zajištěno dokončení závodu pod zelenou vlajkou, Wolff odpověděl. „Proč závod zastavit červenou vlajkou? Pokud je někdo ve zdi, pokud je trať zablokována, vyvěsíte červenou vlajku, protože nemůžete projet. Proč vyvěsit červenou vlajku jen proto, že chcete mít show na jedno nebo dvě kola?“

Pokud chceme mít opravdu špičkové poslední kolo závodu, pojďme změnit pravidla. Já jsem pro. Ale dnes to v pravidlech není.“

„Nechci tady vytvářet titulek, že Toto chce změnit předpisy, protože závodění je na hov**. Myslím, že bychom si měli všichni sednout a říct si, zda je něco, co můžeme udělat lépe.“

„Myslím, že si musíme říct, jestli chceme mít závod zakončený pod zelenou. A pak to zpětně analyzujeme. Můžete to být tak, že pokud bude pět nebo deset kol do konce, budeme mít safety car, dejme červenou vlajku a na konci můžeme závodit. Pokud je to v pravidlech, dobře. Ale je tu mnohem víc chytrých lidí, sportovních ředitelů, kteří budou mít nějaké nápady.“