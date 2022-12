Měli jsme výkonnost na to, abychom vyhráli více závodů, říká Leclerc

Charles Leclerc byl na začátku sezóny ve hře o titul mistra světa. Nakonec ale musel v posledním závodě sezóny bojovat jen o druhé místo.

„Věřil jsem tomu až do konce sezony,“ řekl Leclerc pro Auto Motor und Sport o boji o titul. „Musíte to udělat. V prvních několika závodech měli několik vylepšení, která je posunula o kousek před nás.“

„Frustrující část přišla, když jsme dostali upgrade a měli nejrychlejší auto. Nové díly v Barceloně nás opravdu posunuly vpřed. Nevyužili jsme je ale dostatečně. V Barceloně se porouchal motor, v Monaku jsme udělali chybu ve strategii, v Baku přišla další porucha motoru. Poté přišla penalizace kvůli motoru v Kanadě. Situace se zhoršila. Měli jsme na to, abychom vyhrávali závody, ale nepodařilo se nám to. To bylo těžké přijmout.“

„Myslím si, že Red Bull udělal po letní přestávce z nějakého důvodu krok vpřed. Zejména s Maxem. U Sergia už tolik ne. Ve druhé části sezóny, zejména v závodě, byli velmi, velmi rychlí.“

V případě Ferrari se mnohokrát mluvilo o problémech s degradací pneumatik. Leclerc je ale trochu bagatelizuje.

„Pokud vám chybí rychlost, musíte na to jako jezdec více tlačit. Tím se zvyšuje opotřebení pneumatik. Z mého pohledu je to tedy spíše proto, že musíme více tlačit na pilu, protože nemáme očekávané tempo ve srovnání s Red Bullem. Nepřímým důsledkem je vyšší degradace pneumatik. Na začátku sezóny jsme měli lepší závodní vůz, což nám umožnilo přizpůsobit tempo závodu našim představám.“

„Na rovinkách jsou opravdu velmi silní. Na začátku sezóny jsme dokázali ztrátu dohnat, protože jsme byli rychlejší v zatáčkách. Pak dosáhli v zatáčkách pokroku a celkově byli prostě rychlejší než my. Ale opět si nemyslím, že největším problémem bylo opotřebení pneumatik. Nebyli jsme dost dobří na to, abychom v neděli předvedli perfektní závod – například se strategií. Někdy jsme se dostali do nepříliš ideální situace, což nás například donutilo jet velmi dlouhý stint na jedné pneumatice. Šlo o podobné věci. Musíme zapracovat na tom, abychom se během neděle zlepšili. Když se podívám na celou sezónu, myslím, že jsme měli na to, abychom bojovali o titul. Ale neudělali jsme to.“

Silné a slabé stránky Ferrari

Leclerca se zeptali, ve kterých částech okruhu bylo Ferrari silné a kde naopak ztrácelo.

„Myslím, že jsme velmi silní ve středních a rychlých zatáčkách. V pomalých zatáčkách to bylo v průběhu sezóny nahoru a dolů, na rovinkách a v pomalých zatáčkách má Red Bull pravděpodobně výhodu.“

Vloni skončil Sainz těsně před Leclercem (164,5 versus 159 bodů). Letos se karta obrátila – Leclerc získal 308 bodů, Sainz 246.

Leclerc uvedl, že se letos snažil byl více „ukázněný“. „V loňském roce to byl trochu volný styl. Kdykoli jsem byl doma, dělal jsem tisíc věcí. Abych byl upřímný, v roce 2021 jsem byl od poloviny do konce sezóny velmi unavený. To mě ovlivnilo a ovlivnilo to i výkon. Je také možné, že mi toto auto vyhovuje více. Měli jsme skvělý zimní test. Vyzkoušeli jsme tam spoustu věcí. Pomohlo mi, že jsem sezónu začal na vysoké úrovni. Mohl jsem se soustředit na detaily.“

O Leclercovi se říká, že nemá rád nedotáčivý vůz. Vozy postavené podle nových pravidel jsou spíše přetáčivější.

„Opravdu to nesnáším. V zimních testech jsme odvedli opravdu dobrou práci a rychle jsme se zaměřili na vyvážení, aby bylo auto více přetáčivé. To se mi líbí.“

Práce s pneumatikami

Přestože Leclerc bagatelizoval problémy s opotřebením pneumatik, přiznává, že správná práce s obutím je velkou vědou.

„V kvalifikaci mají velmi úzký prostor. Pokud jste jen o kousek nad nebo pod ním, je to velký rozdíl. V závodě je to také obtížné. To jsem zažil v Singapuru. Pět nebo šest kol jsem byl za jiným vozem a pak jsem odpadl. Je pak velmi obtížné držet krok. V závodě je to tedy hodně o tom, jak zvládnout pneumatiky a odstup od soupeřů.“

Zlepšení ale...

Ferrari se letos zlepšilo, dokázalo vyhrát závody. Na druhou stranu opět „vypadlo“ z boje o titul. Jak vnímá letošní sezónu Leclerc?

„Jsem přesně uprostřed. Částečně se na to dívám z širšího pohledu. Od roku 2021 do letošní sezóny jsme udělali velký krok. S výkonem jsme odvedli neuvěřitelnou práci. Myslím, že si mnoho lidí nemyslelo, že bychom mohli bojovat o vítězství. Na druhou stranu je to zklamání, protože jsme měli výkonnost na to, abychom vyhráli více závodů. Opět se ale soustředíme na to, abychom se zlepšili. Poslední závody (rozhovor vznikl v Japonsku, pozn. redakce) využíváme k tomu, abychom se zlepšili a co nejlépe se připravili na příští sezonu. Pokud budeme mít stejně dobrý vůz jako letos, budeme bojovat o titul až do konce.“

Souboje s Verstappenem

Red Bull si souboje s Ferrari pochvaloval. Nejen, že jsou podle něj sportovnější, ale také přímo na trati měl být Leclerc férovějším soupeřem než Hamilton. Něco podobného ale říkal o soubojích s Leclercem také Hamilton.

Monačana se zeptali, zda je to tím, že jsou s Verstappenem stejná generace. „Známe se velmi dobře, ale nemyslím si, že to byl důvod, proč to mezi námi bylo klidnější. Myslím, že rozdíl mezi Maxem a Lewisem z minulého roku je v tom, že jsme byli v různých fázích sezóny. Naše duely se odehrály na začátku roku. Poté jsem měl buď velký náskok v šampionátu, nebo byl Max daleko přede mnou. Pak tolik neriskujete. Takže to bylo spíše povahou šampionátu. Pokud bychom v roce 2023 bojovali až do konce, myslím, že by to bylo tvrdší závodění.“