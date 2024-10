Měli jsme to zvážit jako rizikový faktor, říká Wolff o debutu Antonelliho v Monze

Antonelli v Monze boural. Je ale reálné, že ho v rámci příprav na příští rok ještě ve voze uvidíme. Konec konců Mercedes musí dát ve dvou trénincích šanci mladému jezdci. Antonelli se také nepochybně zúčastní testů po Abú Dhabí.

„Neřekl bych, že to byla chyba, ale myslím, že jsme ne zcela správně odhadli, pod jakým tlakem by mohl být,“ řekl Wolff pro Autosport.

„Při testování byl skvělý. Za ty tisíce kilometrů, které absolvoval, neudělal žádnou chybu. Ale je to jiné, když jste italský jezdec, je vám 18 let, jste v Monze a je to vaše první příležitost.“

„Možná kdybychom to zvážili jako rizikový faktor oproti souboru dat, která jsme o něm měli, bylo by asi moudré dát mu první trénink, který by byl v úplně jiném časovém pásmu než v Itálii. Ale on se z toho určitě hodně naučí.“

„Říkal jsem si, že to pro něj není dobré, protože to byla škoda. Byl tak rychlý, a to byl jeho první trénink v Itálii, na spadnutí bylo oznámení, které všichni předjímali,“ pokračuje Wolff v narážce na pozdější potvrzení, že se Antonelli stane v příštím roce závodním jezdcem Mercedesu.

„Líbí se mi jeho přístup. Byl rychlý v prvním kole při výjezdu z boxů, a to také předvedl. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby byl v tabulce vysoko, a o to ho připravil fakt, že auto letělo – a některé z těch rychlostí byly dosaženy až mnohem později během víkendu.“

„Samozřejmě byl příliš rychlý na tehdejší podmínky na trati a na auto v dané fázi, takže to bylo vyvažování ambicí, motivace a dovedností versus také zkušenost, že první trénink je pouze první trénink. Věděl jsem, že ho to bude bolet, že ho to bude bolet emocionálně.“

Antonelli bude hned závodit za špičkový tým. Jeho debut tak trochu připomíná kariéru Lewise Hamiltona, kterého Ital nahrazuje. Podle Wolffa to nepředstavuje riziko.

„Myslím si, že tým F1, ke kterému se jako mladý jezdec připojíte, má zásadní význam pro vaši výkonnost a váš rozvoj. Proto jsme se také rozhodli přivést ho rovnou do Mercedesu, aby nebyl tolik kontaminovaný jiným, odlišným modus operandi.“

Na otázku, zda má pocit, že Mercedes sázkou na Antonelliho v této fázi riskoval, Wolff odpověděl: „Ne, není to risk. Byl by to hazard, kdybyste nevěřili v jeho schopnosti.“

„Musíme mu dát čas na rozvoj. Neočekáváme, že až přijede do Austrálie, všechny odrovná. Tohle nečekáme...“

„Dejte mu čas na rozvoj a pak se může stát velmi dobrým. Ale je třeba mu ten čas dát.“