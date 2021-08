Měli jsme obavy s Alonsem podepsat, říká Prost. Nyní si Španěla nemůže vynachválit

„Vrcholem závodu bylo na jedné straně Estebanovo vítězství, ale na druhé straně neuvěřitelné sebeobětování Fernanda a celého týmu, protože posledních několik týdnů nebylo snadných. Fernando byl výjimečný,“ uvedl Alain Prost pro GMM.

„Musíme být upřímní, měli jsme trochu obavy, když jsme s ním podepisovali, ale ukázal, že dokáže vstoupit do sezóny s naprosto neuvěřitelnou mentalitou. Pro tým udělá vše, co je potřeba.“

„V autě samozřejmě věděl, co má dělat, aby pomohl Estebanovi zůstat ve vedení, a to je úžasné. S Fernandem a Estebanem budeme mít dvojici, která se bude stále více doplňovat, takže to je velmi pozitivní.“

Vítězství, které bylo potřeba

„Je to důležité vítězství pro Estebana, pro tým i pro značku Alpine, protože se jedná o velmi ambiciózní marketingový projekt," uvedl Prost pro francouzskou televizní stanici Canal Plus.

„Jsem za Estebana opravdu šťastný, protože v poslední době prožil několik těžkých chvil, několik velmi komplikovaných týdnů. Štěstí samozřejmě hrálo svou roli, ale je třeba toho využít a celý tým, počínaje Estebanem, to udělal.“

„Je to vítězství v pravý čas, těsně před letní přestávkou, které povzbudí morálku celého týmu, který to opravdu potřebuje.“

„Když se stanete vítězem ve F1, dostanete se do jiné dimenze. Startoval z osmého místa a dokázal vyhrát závod. Bude na to myslet na startu každé velké ceny a v týmu mu to dá jiné postavení.“