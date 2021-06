Měli jsme neuvěřitelnou rychlost. První kolo nám zamezilo dosáhnout něčeho velkého, lituje Leclerc

Monačan musel už po prvním kole do boxů poté, co si v souboji s Pierrem Gaslym za první zatáčkou poškodil přední křídlo. Tím se propadl až na 17. pozici, v průběhu závodu se ale dokázal dostat na sedmé místo, kde dojel za svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem.

„Když se podíváme na první kolo, byl to pro nás neuvěřitelný závod. Byli jsme neuvěřitelné rychlí, ale první kolo nám zabránilo v tom dosáhnout dnes něčeho mnohem, mnohem lepšího. Byla to velká příležitost. Rychlost byla neuvěřitelná. Až na to první kolo to byl zřejmě jeden z mých nejlepších výkonů ve formuli 1,“ řekl Leclerc pro Sky F1.

„Samozřejmě se velmi těším na příští víkend. Dnes to bylo opravdu, opravdu výjimečné. Bylo to dávno, kdy jsme měli takovou závodní rychlost.“

Leclerc si není jistý, kdo může za jeho kolizi s Gaslym. Pilot AlphaTauri dostal po kontaktu defekt a musel ze závodu odstoupit.

„Netuším, jestli Pierre zatočil lehce doleva a já v tu stejnou chvíli lehce doprava. Nakonec jsme se dotkli.“

Sainz se dostal na body

Ačkoliv do závodu startoval až dvanáctý, na body se dostal také druhý pilot Ferrari Sainz. Ve své první sezóně u Scuderie navíc potřetí porazil Leclerca, když dojel šestý.

„Byl to velmi dobrý den. Měli jsme velmi dobrý první stint na střední sadě, pozdější zastávkou jsme se dostali v podstatě přes celý střed pole,“ řekl Sainz.

„Pak ale nastal velmi zvláštní scénář. Byl jsem na čerstvé tvrdé sadě, měl jsem před sebou Landa (Norrise), kterého jsem v čistém vzduchu mohl dostihnout, najednou se ale přede mnou zjevil Lewis (Hamilton). Pět nebo deset kol jsem nevěděl, jestli jet za ním nebo se pokusit dostihnout Landa. Najednou jsem si uvědomil, že Lewis má problémy s pneumatikami, já byl mnohem rychlejší a musel jsem se vrátit do stejného kola. Než se mi to ale podařilo, bylo příliš pozdě na to dostihnout Landa.“