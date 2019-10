Měli bychom více poslouchat naše jezdce, uvědomuje si šéf týmu Haas

Haasu nyní patří devátá pozice v Poháru konstruktérů, když jeho jezdci mají problém přizpůsobit si vůz a přimět ho, aby spolupracoval s letošními pneumatikami.

Tým v průběhu sezóny vyzkoušel několik řešení. Před letní přestávkou se vrátil k verzi vozu, kterou měl pro úvodní závod sezóny v Austrálii. Ve zbývajících čtyřech letošních závodech pak pojede s "hybridním" nastavením.

Grosjean se chtěl ke specifikaci vozu z Austrálie vrátit už ve Španělsku, kde tým poprvé nasadil vylepšení. Nakonec se dočkal ale až o pět závodů později ve Velké ceně Velké Británie.

„Nechci zacházet do specifik technických věcí, měli bychom ale více naslouchat našim jezdcům, když nám sdělí svůj dojem z toho, co auto dělá a nedělá,“ řekl Steiner.

„A občas více poslouchat jezdce než se dívat na čísla. Toto ponaučení si z tohoto musíme vzít. Teď myslím, že musíme vycházet z toho, co říkají jezdci spolu s tím, co říkají čísla a pochopit to, abychom se mohli posunout vpřed. Od Barcelony dále bychom tak udělali hodně věcí jinak,“ připustil.

Foto: Getty Images / Charles Coates