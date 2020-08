Měli by přijít o body za všechny tři závody, říká o Racing Pointu Abiteboul

Odvolání podaly tři týmy. Kromě Racing Pointu také Ferrari a Renault. Cyril Abiteboul v Barceloně potvrdil, že Renault není spokojený s výši trestu.

Racing Point dostal pokutu 400 tisíc euro, a pokud to potvrdí odvolací soud, odečte se mu 15 bodů.

„Očekávali jsme, že to bude v souladu s ostatními sankcemi, které jsme viděli v minulosti,“ řekl Abiteboul.

„Minulý rok po Suzuce jsme byli shledáni v rozporu se sportovními pravidly a nikoli technickými pravidly a byli vyloučeni z této události, a proto jsme ztratili všechny naše body.“

„Pro Renault neexistovala žádná sleva, takže nevím, proč by měla být pro Racing Point. Měly by to být všechny body za závody, ve kterých jsme podali protest.“

Pokud by se postupovalo podle Abiteboulova návrhu, přišel by Racing Point za body z GP Štýrska, Maďarska a Velké Británie, což by bylo celkem 34 bodů.

Po zatím posledním závodě (GP 70. výročí F1) Renault neprotestoval, ale zástupci Racing Pointu museli i tak před sportovní komisaře, aby vysvětlili, proč stále používají stejné brzdové kanálky. Tým za to dostal napomenutí.

„Budeme v trochu podivné situaci. Po každém závodě bude Otmar předvolán před sportovní komisaře, jeho brzdové kanálky budou stejné, jako byly, a on znovu obdrží napomenutí. Máme před sebou nějakých 10 závodů, po kterých dostanou napomenutí. Myslím, že je to trochu zvláštní situace a měli bychom v to mít jasněji.“

Podle Abiteboula není nutné, aby byl Racing Point vyloučen ze sezóny, ale „z hlediska komunikace, pro fanoušky, pro veřejnost, by mělo být vysvětleno, proč je auto stále poněkud v rozporu s pravidly, protože dostávají napomenutí, ale je to v pořádku, pokud jde o to, aby byli součásti šampionátu a měli tak nárok na body. Myslíme si, že je to trochu trapné.“