Měla jsem vůbec právo být v pozici zástupkyně šéfa týmu, zamýšlí se Williamsová

Williams se v posledních letech výkonnostně trápí. Patří k nejpomalejším týmům celé formule 1 a dobrá není ani jeho finanční stránka. Rodina Williamsových, která rodinný tým vedla od samotného začátku, se proto rozhodla jej prodat americké společnosti Dorilton Capital.

Ačkoliv měla Claire Williamsová nabídku pokračovat i pod novým majitelem, nebylo by podle ní správné, aby v takové situaci vedla tým, který už nepatří její rodině.

V podcastu Racing Lives se nyní poohlédla za svým působením u Williamsu.

„Je to fascinující, když teď máte čas se za tím ohlédnout. Obvykle si říkám: 'Bože můj'. Většinu času se za to stydím. 'Opravdu jsem to udělala těm lidem? Byla jsem hlupák? Měla jsem vůbec právo být v té pozici?' Všechny tyto otázky si kladu,“ řekla Williamsová.

„Dala jsem do toho všechno. Nemyslím, že jsem mohla dát ještě více. Ke konci, když to bylo opravdu těžké, minulý rok a dva předchozí, jsem vyzrála, protože byla výzva se přes to dostat. Dokážu být celkem tvrdohlavá. Můžete se zeptat mých rodičů nebo kohokoliv jiného, kdo mě zná. Nikdy se nevzdávám. Možná bych měla, nevím, ale to jsou otázky, které si nyní kladu.“

Williamsová přitom v týmu začínala jako tisková delegátka. Až když se ale stala zástupkyní šéfa týmu, uvědomila si, že práce v týmu formule 1 zabere spoustu času.

„Nejste mechanik nebo tak. Vedení týmu formule 1 vás ale fyzicky zničí. Jste neustále v letadle, nelétáte jen na závody. Mezi tím létáte na schůzky a neustále do různých zemí,“ popisuje.

„Není tam žádné volno, žádná přestávka na oběd. Minutu mluvíte s jezdcem, který chce více peněz, nebo je tam problém se sedačkou, nebo kluk dole říká, že jim v továrně chybí šroubek.

„Musíte být schopni myslet na všechno. Milovala jsem to a chybí mi to. Bylo to skvělé a přála bych si, abych mohla pokračovat.“