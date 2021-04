Měl si vzít rok volna, myslí si Marko o situaci Vettela

„Byl jsem toho názoru, což jsem už také řekl, že by si měl vzít rok volna, vyřešit sám sebe, zeptat se sám sebe, co chce,“ řekl Marko pro formel1.de.

„V příštím roce by měl ve formuli 1 mnoho příležitostí. Neudělal to. Nyní je v Astonu Martin a mají velmi podobné auto jako Mercedes, takže mají stejné problémy jako Mercedes (vůz s nízkým sklonem, pozn. redakce).“

„Když se vrátíme k testům, Mercedes tam měl velmi nestabilní zadní část, ale podařilo se mu to do značné míry stabilizovat. Co vím, tak u Astonu Martin v takové míře neuspěli. Nakonec také získají lepší ovladatelnost, ale zjevně ne na úroveň Mercedesu.“

„Řekl bych, že ta sekunda a půl na Mercedes není jen Vetttel, ale je to také z části v autě. S motorem Mercedes a tím, co nyní mají, půjdou samozřejmě nahoru, ale to nic nezmění. Kolize, při které najel do Ocona, byla nepochopitelná.“