Měl jsem začínat ve Force Indii, vzpomíná Magnussen na první sezónu ve F1

Jako člen juniorského programu McLarenu Magnussen v sezóně 2013 vyhrál šampionát formule Renault 3.5.

„Myslel jsem, že ve skutečnosti půjdu do Force Indie. Neměl jsem smlouvu, ale potřásli jsme si rukou, že půjdu do Force Indie a McLaren jim bude dodávat vybavení,“ popsal Magnussen v podcastu Beyond the Grid.

„Měla to být smlouva, ve které by mě McLaren na pár let posadil do Force Indie a pak si mě vzal. Pak ale přišel Ron (Dennis), když (Martin) Whitmarsh odešel, a chtěl změnit spoustu věcí. Já byl jednou z nich.“

Magnussen přitom zažil premiéru jako ze snu. V prvním závodě v Austrálii dojel na třetím místě, když porazil i svého týmového kolegu Jensona Buttona. Po diskvalifikaci Daniela Ricciarda se dokonce posunul na druhé místo za vítězného Nica Rosberga.

Pro Magnussena i Buttona to byly jediné stupně vítězů v sezóně. Button za sezónu 2014 nakonec získal 126 bodů, zatímco Magnussen jen 55.

„Získal jsem tu sedačku od (Sergia) Péreze a měl jsem z toho samozřejmě radost. V následujícím roce ale Force India skončila třikrát nebo čtyřikrát na stupních vítězů a my jen jednou. Nebylo by špatné jít do Force Indie, já byl ale samozřejmě velmi nadšený,“ říká Magnussen.

7:2 pro Magnussena, i tak ale v McLarenu zůstal Button

Po jedné sezóně ale musel Magnussen uvolnit místo Fernandu Alonsovi, který měl namířeno zpátky do Wokingu, kde působil již v roce 2007.

Při rozhodování o tom, kdo bude Alonsovým týmovým kolegou, tehdy měli výrazné slovo majitelé McLarenu Ron Dennis, Mansour Ojjeh a bahrajnský státní fond Mumtakalat Holdings. Ti rozhodli o tom, že s Alonsem zůstane v týmu Button.

„Měli hlasovat a já věděl, kdo bude hlasovat pro mě a kdo ne. Skončilo to tak, že pro mě hlasovalo sedm lidí a dva pro Jensona. A ti dva byli dva majitelé - Mansour a Bahrajnci, a to stačilo. Hodně bojovali s Ronem a myslím, že prostě chtěli Rona převálcovat a cokoliv chtěl Ron, oni vždy byli proti tomu.“

