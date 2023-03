Měl jsem strach o spolehlivost, vysvětlil Pérez rádiovou komunikaci s týmem

Sergio Pérez po vítězství v Saúdské Arábii pochválil Red Bull za to, že nechal oba své jezdce až do konce závodu mezi sebou závodit. Na druhou stranu měl obavu o techniku.

Sergio Pérez v Saúdské Arábii opět potvrdil, že je specialistou na městské okruhy. Jeho páté vítězství v kariéře ve formuli 1, které o víkendu v Džiddě oslavil, bylo jeho čtvrtým na městské dráze.

Mexičan dokázal využít technických problémů svého kolegy Maxe Verstappena, kvůli nimž nizozemský pilot startoval až z patnáctého místa, a vyjma úvodní fáze, kdy se po startu propadl za Fernanda Alonsa, kontroloval čelo závodu.

Ani to však neznamenalo, že by to byl pro Péreze snadný závod. Po výjezdu safety caru se podstatně snížil rozdíl mezi ním a dotahujícím se Maxem Verstappenem, jenž se postupně dostal až na druhou pozici a snažil se dojet i Mexičana.

V závěrečných 20 kolech osciloval rozestup mezi lídry kolem 5 sekund a bylo zřejmé, že oba piloti jedou naplno.

Nastolené tempo se zjevně příliš nezamlouvalo Pérezovi, jenž prostřednictvím vysílačky svému týmu mimo jiné řekl: „Tlačíme na to, aniž by to bylo nutné. Nemáme to za potřebí.“

Na dotaz britského Autosportu nicméně Pérez po závodě uvedl, že tím nechtěl Red Bull přesvědčit k zásahu v podobě uplatnění týmové režie.

„Mají více informací než my (jezdci v autě, pozn. red.). Myslím, že tým odvedl skvělou práci, když nás nechal závodit,“ prohlásil Pérez v cíli.

„Měl jsem však pocit, že bylo naše tempo v posledních deseti kolech podobné. Cítil jsem, že kdybychom jeli stále naplno, tak by to nic nepřineslo. Myslel jsem na auto. Registroval jsem vibrace a měl jsem samozřejmě na mysli to, co se stalo Maxovi (v kvalifikaci),“ vysvětlil Mexičan.