Měl jsem štěstí, přiznal po nehodě v Q1 Leclerc

Pilot Ferrari poděkoval týmu za opravu svého vozu, se kterým skončil po smyku v poslední zatáčce v bariéře z pneumatik.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl znovu jet. Musím velmi poděkovat týmu za to, co udělali,“ řekl Leclerc a přiznal, že se musí vyvarovat podobných chyb jako v maďarské kvalifikaci, minulém závodě v Německu a nehody v kvalifikaci na městské trati v Baku.

„V této části kvalifikace to byla naprosto zbytečná chyba. Dvě chyby ve dvou velkých cenách. Ta první je podle mě pochopitelná (Leclerc v Německu chyboval na mokré trati a skončil v bariéře, pozn. redakce), ale tahle rozhodně ne,“ řekl. „Kdybych zůstal ve zdi, bylo by to ještě horší. Musím se z těchto chyb poučit.“

Leclerc také řekl, že roli v jeho nehodě sehrál i slipstream z vozu jeho týmového kolegy Sebastiana Vettela.

„Seb začal kolo přede mnou, věděl jsem, že ztratím nějaký přítlak. Byl jsem překvapen, ale byla to moje chyba. Q3 ale byla z mého pohledu velmi pozitivní. Samozřejmě ztrácíme půl sekundy, ale se svým kolem jsem spokojen.“

Leclerc porazil Vettela popáté za sebou

Leclerc i tak dokázal Vettela v kvalifikaci porazit, když obsadil čtvrté místo. Je to přitom již pátá kvalifikace v řadě, ve které byl z jezdců Ferrari rychlejší Leclerc.

Vettelovi dělá navíc vrásky na čele rychlost Red Bullu, který dnes díky Maxi Verstappenovi získal pole position.

„Přítlak. Nemyslím si, že našli něco extra. Byli rychlí už týdny před tím, než jsme přijeli sem,“ odpověděl Vettel na to, co bylo pro zisk pole position pro Red Bull klíčové.

„Mají samozřejmě nevýhodu na straně motoru, tady ale motor není důležitý. Věděli jsme, že budou silní. Věděli jsme, že Mercedes bude silný, protože mají nejlepší balíček, my ale samozřejmě nemůžeme být spokojeni s tím, když sedíme vzadu a nejsme schopni zasáhnout do toho boje. Doufejme, že se zítra pojede na víc zastávek v boxech, jinak to bude obtížné,“ předpovídá Vettel.

Foto: Getty Images / Charles Coates