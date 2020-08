Měl jsem štěstí i smůlu, přemítá po britské velké ceně Verstappen

Poté, co většinu závodu strávil osamoceně na třetím místě, se Verstappen dostal v 50. z 52 kol na druhé místo, když před ním jedoucí Valtteri Bottas dostal defekt a musel zpomalit.

Jelikož měl Verstappen velký náskok na čtvrtého Charlese Leclerca, zajel k mechanikům pro novou sadu pneumatik, aby mohl zajet nejrychlejší kolo závodu a získat bonusový bod.

V posledním kole však vedoucího Lewise Hamiltona potkal stejný problém jako chvíli předtím Bottase a i on musel výrazně zpomalit.

Díky velkému náskoku, který v tu chvíli Hamilton měl, se dokázal i s defektem pneumatiky dostat do cíle na první pozici 5,6 sekundy před Verstappenem, který jel podstatně rychleji než Hamilton.

Kdyby Verstappen nezajel do boxů, stal by se vítězem závodu.

„Vedli jsme si dobře, ale do h*****! S druhým místem bychom měli být spokojeni a když máte tohle... pořád je to dobré,“ řekl Verstappen.

V rozhovoru po závodě Verstappen zopakoval, že má z druhého místa radost. „Je to šťastné a smolné. (Mercedesy) Byly v závodě příliš rychlé. V jednu chvíli, asi deset kol před cílem, pneumatiky nevypadaly dobře,“ popsal Verstappen.

„Valtteri pak dostal defekt. Já pak do rádia hlásil, že zpomalím. Oni mě pak povolali do boxů pro zajetí nejrychlejšího kola. Lewis pak bohužel sám dostal defekt. Ale s druhým místem jsem velmi spokojen, je to pro nás opět velmi dobrý výsledek. Byl to osamocený závod. Snažil jsem se jen kontrolovat svou rychlost a starat se o pneumatiky.“