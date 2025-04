Měl jsem rychlost na Q3, ale neposkládal jsem to dohromady, říká patnáctý Cunoda

O jednu pozici nestačil Japonec v kvalifikaci na Liama Lawsona, který za Red Bull vedle Verstappena absolvoval první dva letošní závody v Austrálii a Číně, ale pro neuspokojivé výkony byl přeřazen zpět do Racing Bulls. Oba byli nejpomalejší ve druhé části kvalifikace.

Cunodovi se přitom dosud v průběhu víkendu celkem dařilo. V pátek ráno překvapil šestým místem jen desetinu za Verstappenem. V odpoledním tréninku, který byl čtyřikrát přerušen červenými vlajkami, byl až osmnáctý, ale v sobotním tréninku a také v první části kvalifikace znovu skončil v nejlepší desítce.

Ideální kolo Cunoda ztratil na své ideální kolo (součet nejrychlejších sektorových časů) 0,139 sekundy, což byla druhá největší ztráta po Hamiltonovi (0,244 s). Z pohledu ideálních kol by mu patřilo 13. místo.

„Rychlost na postup do Q3 tam byla, ale já to nedokázal poskládat dohromady. Co se týče tlaku, cítil jsem se v pohodě. Chtěl jsem si to užít, ale měl jsem i dobrou rychlost. Nečekal jsem, že to skončí takto,“ řekl Cunoda.

„Pozitivní je, že jsem začal rozumět autu. Je celkem obtížné ho správně ovládat, to provozní okno je poměrně úzké, ale teď mám důvěru a vím, co dělat v budoucnu.“