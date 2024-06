Měl jsem několik možností mimo tým, říká Pérez. Baví ho ale výzva být týmovým kolegou Maxe Verstappena

Pérez na Verstappena ztrácí. V posledních dvou závodech navíc boural. V šampionátu je nyní až pátý a nedostatek bodů od něj dává soupeřům naděje na možný zisk Poháru konstruktérů.

Obě strany se ale přesto nedávno dohodly na pokračování. „Myslím, že jste viděli u ostatních jezdců, kteří tu byli, jak je to těžké,“ řekl Pérez v rozhovoru pro RACER. „Red Bull je v tomto ohledu jiný než ostatní týmy. Psychicky to z vás vytáhne všechno a musíte být mentálně velmi silní, abyste zvládli tlak, který je v tomto týmu vždy.“

„Ale právě to, co mi v této fázi kariéry přišlo úžasné, je ta výzva. Každý den je nová výzva a vy se stále učíte, stále rostete a já chci pro tento tým udělat to nejlepší.“

Rodák z Jalisca uvedl, že má v týmu skvělou referenci. „Máte vedle sebe momentálně nejlepšího jezdce na startovním roštu, který podává výkony na tak vysoké úrovni, je s autem doslova srostlý... Kdybyste šli do jiného týmu a měli jiného kolegu, vypadalo by to úplně jinak.

„Ale to je to, co považuji za skvělé, mít tuto výzvu a být Maxovým týmovým kolegou je to, co mě opravdu motivuje pokračovat, protože je to obrovská výzva.“

Opravdu bych rád v tomto týmu ukončil svou kariéru

Pérez uvedl, že měl možnost přejít jinam. „Měl jsem několik možností mimo tým, ale pro mě bylo hlavní myšlenkou a hlavním cílem pokračovat v týmu. Jsem opravdu šťastný. Opravdu mě baví pracovat se skupinou inženýrů, se skupinou mechaniků, všichni jedou na maximum a dávají do toho všechno.“

„Jsem nesmírně šťastný, že můžeme pokračovat v této společné cestě, a jsem nesmírně vděčný za příležitost, kterou mi dali. Opravdu bych rád v tomto týmu ukončil svou kariéru.“