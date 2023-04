Měl jsem nahnáno, řekl Hülkenberg k situaci, kdy málem narazil do nabouraného vozu Albona

Nico Hülkenberg sice dojel ve VC Austrálie na sedmém místě, ale nechybělo málo k tomu, aby závod vůbec nedokončil. V sedmém kole totiž jen těsně minul nabouraný monopost Alexe Albona.

Ve svém třetím závodě v barvách amerického týmu Haas se Nico Hülkenberg dočkal prvních bodů, když do cíle závodu v Melbourne dojel po vyrovnaném výkonu na sedmé příčce.

Němec dokonce mohl pomýšlet i na lepší výsledek, když se na chvíli, po restartu po druhých červených vlajkách, ocitl dokonce na čtvrtém místě. Závod byl však bezprostředně poté opět zastaven a pro dojezd závodu pod žlutými vlajkami bylo startovní pole seřazeno na základě pořadí v předchozím kole. Na konečnou sedmou pozici se Hülkenberg posunul po penalizaci Carlose Sainze.

K ničemu z toho přitom nemuselo vůbec dojít, jelikož jezdec Haasu v sedmém kole jen těsně minul nekontrolovaný vůz Alexandera Albona, který se po nárazu do bariéry odazil zpět na dráhu.

„V danou chvíli jsem byl opravdu zralý na hnědý kód,“ citoval Hülkenberga web Motorsport.com.

„Bylo to vážně děsivé. Díky Bohu, že se nic nestalo. Byl to scénář jako z noční můry. Byl to špatný příklad toho, kdy jezdec ztratí kontrolu nad vozem, havaruje a vrátí se na trať. Navíc tam byl kvůli kačírku prach, takže nebylo moc vidět,“ popsal svůj nepěkný zážitek 35letý závodník.

„Myslím, že jel přede mnou Pierre (Gasly, pozn. red), takže on tam byl jako první a já jako druhý. Žádný traťový maršál nemůže reagovat tak rychle. Neměli jsme proto žluté vlajky, viděl jsem jen oblak prachu a létající štěrk, takže jsem jel mimo ideální stopu a trochu více ze široka,“ uvedl Hülkenberg.

„Hned jsem řval do vysílačky, že je to nebezpečná situace a že potřebujeme safety car,“ dodal.